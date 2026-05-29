BREEK: Verkeerboetes in Nederland worden nog duurder!

Het is een discussie die al jaren rammelt aan de poorten van het Binnenhof, maar het kabinet-Jetten lijkt toch zijn eigen koers te varen. Ondanks felle kritiek van de Tweede Kamer, de Raad voor de Rechtspraak én het Openbaar Ministerie (OM) worden de verkeersboetes volgend jaar wéér duurder.

Uit ingewijde bronnen rondom De Telegraaf blijkt dat het kabinet de jaarlijkse inflatiecorrectie gewoon doorzet. De boetes stijgen per 1 januari 2027 met zo’n 2,7 procent. Intussen is er nog steeds geen oplossing voor de verdubbelingsboete voor als je te laat betaalt. Het CJIB smeekte kortgeleden nog de overheid om hier mee te stoppen.

En het CJIB is niet alleen. Volgens onderzoek van het WODC is het oorspronkelijke doel van een boete — gedragsbeïnvloeding — inmiddels volledig naar de achtergrond verdwenen. Boetes worden puur gebruikt om gaten in de begroting te dichten en de staatskas te spekken (die vorig jaar al met bijna 1 miljard euro werd gevuld). Het OM waarschuwde onlangs al dat de bedragen totaal niet meer in verhouding staan tot zwaardere misrijven zoals diefstal of mishandeling.

Verkeersboetes in 2026 vs. 2027

Benieuwd wat de inflatiecorrectie betekent voor de boetebedragen? We hebben op basis van de huidige tarieven en de stijging van 2,7 procent (afgerond op hele euro's, exclusief de standaard € 9 administratiekosten) de meest voorkomende overtredingen op een rij gezet. Let op: het staat nog niet vast dat dit de nieuwe boetebedragen zijn.

Overtreding Boetebedrag 2026 Boetebedrag 2027 (incl. +2,7%) Foutparkeren € 130,- € 134,- Onterecht rijden in een milieuzone € 130,- € 134,- Geen voorrang verlenen € 320,- € 329,- Rechts inhalen € 320,- € 329,- Door rood licht rijden € 320,- € 329,- Handheld bellen tijdens het rijden € 440,- € 452,- Parkeren op een gehandicaptenplaats € 500,- € 514,-

Snelheidsboetes inclusief de inflatiecorrectie

Binnen de bebouwde kom

Overtreding (na correctie) Boetebedrag 2026 Boetebedrag 2027 (incl. +2,7%) 5 km/u te hard € 46,- € 47,- 10 km/u te hard € 95,- € 98,- 20 km/u te hard € 255,- € 262,- 30 km/u te hard € 446,- € 458,-

Buiten de bebouwde kom

Overtreding (na correctie) Boetebedrag 2026 Boetebedrag 2027 (incl. +2,7%) 5 km/u te hard € 42,- € 43,- 10 km/u te hard € 89,- € 91,- 20 km/u te hard € 243,- € 250,- 30 km/u te hard € 424,- € 435,-

Snelweg

Overtreding (na correctie) Boetebedrag 2026 Boetebedrag 2027 (incl. +2,7%) 5 km/u te hard € 34,- € 35,- 10 km/u te hard € 84,- € 86,- 20 km/u te hard € 229,- € 235,- 30 km/u te hard € 369,- € 379,-



