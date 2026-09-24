Verkeersboetes in 2027: dit zijn de verhoogde tarieven

Hoewel iedereen en zijn moeder de overheid smeekt om de boetebedragen voor verkeersovertreding weer een beetje normaal te maken, gaan de bedragen volgend jaar toch weer omhoog. Nu weten we ook hoeveel duurder de boetes worden.

Volgens het Concept Indexeringsbesluit gaan de boetebedragen gemiddeld met 2,7 procent omhoog. Autoverzekering.nl heeft de tarieven van dit jaar geanalyseerd en komt met een boel nieuwe tarieven. Niet alle boetebedragen stijgen met maar 2,7 procent. Zo blijkt de boete voor het rijden zonder autoverzekering van 500 naar 550 euro te gaan: een stijging van 10 procent dus.

Hardst stijgende verkeersboetes

Daarmee is de boete voor onverzekerd rijden, het bonnetje dat het hardst stijgt tussen 2026 en 2027. En zo zijn er nog een paar boetes die een stuk harder stijgen dan die 2,7 procent.

Overtreding 2026 2027 Stijging 1 Rijden zonder verzekering (personenauto) € 500,- € 550,- 10% 2 Geen rijbewijs kunnen tonen € 110,- € 120,- 9,1% 3 Onnodig links rijden op auto(snel)weg € 280,- € 300,- 7,1% 4 Onnodig stilstaan op de vluchtstrook € 310,- € 330,- 6,5% 5 Rijden zonder gordel € 190,- € 200,- 5,3% 5 Rijden op het voetpad/fietspad € 190,- € 200, 5,3% 5 Tegen de richting in rijden € 190,- € 200, 5,3% 5 Niet doorrijden bij groen licht € 190,- € 200, 5,3%

De duurste verkeersboete van 2027 wordt duurder

De hoogste boete voor automobilisten blijft het vasthouden van een telefoon achter het stuur. Dat tarief gaat van 440 euro naar 450 euro. Door rood rijden, rechts inhalen, een kruispunt blokkeren en onnodig geluid veroorzaken gaan alle vier van 320 euro naar 330 euro.

Niet alle boetebedragen stijgen van 2026 naar 2027. Zo blijft het rijden met een auto zonder goedgekeurde APK 190 euro boete. Een hele rits overtredingen blijft 130 euro: Parkeren waar dat niet is toegestaan, parkeren zonder vergunning, verboden in te rijden, stilstaan op een voet- of fietspad en geen richting aangeven.

Ook het veelbesproken onrechtmatig parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats blijft gelijk. Deze boete valt op omdat ie net zo duur kan zijn als een lichte mishandeling. Bij een algemene gehandicaptenparkeerplaats riskeer je een boete van 410 euro en bij een speciale parkeerplek met kenteken zelfs 500 euro.

Snelheidsboetes in 2027

Ook de aanmaningen voor te hard rijden worden duurder in 2027. Onze bron heeft nog neit alle boetebedragen per snelheidsovertreding, maar hieronder vind je alvast de boetes voor 10 en 30 km/u te hard. Let op: bij wegwerkzaamheden en in specifieke 30 km/u-zones liggen de tarieven hoger.

Overtreding Verkeersboete 2026 Verkeersboete 2027 10 km/u te hard binnen bebouwde kom € 95,- € 98,- 10 km/u te hard buiten bebouwde kom € 89,- € 92,- 10 km/u te hard op de snelweg € 84,- € 86,- 30 km/u te hard binnen bebouwde kom € 446,- € 458,- 30 km/u te hard buiten bebouwde kom € 424,- € 436,- 30 km/u te hard op de snelweg € 389,- € 400,-

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