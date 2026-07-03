Onterechte verhoging van verkeersboetes schendt de mensenrechten

Interessant nieuws op de vrijdagmiddag. Kreeg jij namelijk een verhoging van een verkeersboete omdat je niet meteen betaalde, dan zouden je mensenrechten zomaar eens geschonden kunnen zijn. EN, was die verkeersboete opgelegd in 2024 of in 2025, dan was die ook nog eens te hoog in eerste aanleg, want de Nederlandse regering had die verkeersboetes helemaal niet MOGEN verhogen.

Nou waar zullen we eens beginnen. Laten we maar beginnen met de onterechte verhoging van de boetebedragen in 2024 én in 2025. In 2024 gingen de verkeersboetes met 10 procent omhoog. Wegens inflatie, maar ook om de rijksbegroting sluitend te krijgen. In 2025 gingen de boetes met 3,2 procent omhoog. Voor volgend jaar is alvast een stijging van 2,7 procent in de begroting meegenomen. Dit ondanks dat het Centraal Justitieel Incassobureau de verkeersboetes zelf al veel te hoog vindt.

De rechter heeft gesproken

Die mening is velen toegedaan, maar nu heeft ook de rechter zich hier over gebogen. De Rechtbank Midden Nederland heeft zich in een door Adviesbureau Skandara aangespannen rechtzaak geconcludeerd dat de structurele prijsstijgingen in directe strijd zijn met het evenredigheidsbeginsel.

Over de verhoging in 2024 zegt de rechtbank dat de ministers deze voornamelijk hebben doorgevoerd vanwege een tekort op de Rijksbegroting. Dit is geen sluitend juridisch argument. De kantonrechter stelt dat de hoogte van een verkeersboete uitsluitend in relatie mag staan tot het bestraffen van strafwaardig gedrag en het verhogen van de verkeersveiligheid. Omdat de ministers bovendien een al bestaande "externe disbalans" tussen verkeersboetes en bestraffingen in het communestrafrecht in stand hielden en vergrootten, werd de volledige verhoging van 10% onevenredig en onverbindend verklaard.

Met deze uitspraak wordt een boete van 180 euro voor het rijden over een afgesloten rijstrook teruggebracht naar 160 euro.

Ook in 2025 was de regering stout

De andere uitspraak gaat over het jaar 2025. Deze procedure ging over een boete voor het inrijden van een milieuzone. Ook hier haalde de kantonrechter een streep door de verdere verhoging van 2025. Hoewel dit een inflatiecorrectie betrof, oordeelde de rechter dat hiermee de eerdere, problematische disbalans simpelweg in stand werd gehouden om politieke en financiële redenen. Ook deze algemene maatregel van bestuur is daarom onverbindend verklaard. Hierdoor daalde de boete van 120 euro naar naar 110 euro.

Schending van mensenrechten

Ik had jullie ook nog iets beloofd over het schenden van mensenrechten door het CJIB. Dit staat los van de uitspraken hierboven en betreft niet de hoogte van de boetes zelf, maar de verhoging van niet betaalde verkeersboetes. Kijk maar eens naar de headerfoto hoeveel geld er bij kan komen als je niet meteen betaalt.

Zo gaat er na acht weken 50 procent van het boetebedrag bovenop en betaal je dan nog steeds niet dan wordt je bekeuring verdubbeld. In tien weken is je boete van 100 euro opeens opgelopen naar een prent van 300 euro. Au.

In een advies aan de Hoge Raad stelt de advocaat-Generaal dat deze rappe verhogingen in strijd zijn met de mensenrechten. Die verhogingen zijn namelijk in feite volgens hem een extra straf. Dat moet dan weer in verhouding staan met de ernst van de overtreding en het doel van de straf. Dat is dit voorbeeld met een verdriedubbeling niet het geval, aldus zijn advies.

Naar zijn mening is dit specifiek het geval bij mensen die bijvoorbeeld niet voldoende centjes hebben om zo'n boetebedrag meteen over te maken. Of als de boete buiten hun schuld om niet op tijd is voldaan. Dan kunnen die forse verhogingen gewoon niet door beugel. Het advies van de advocaat-generaal hoort bij een rechtzaak bij de Hoge Raad waar een man voor 1.029 euro aan boetes kreeg en dat in no-time zag oplopen naar 3.087 euro.

Met terugwerkende kracht

Alle hierboven beschreven uitspraken en het advies aan de Hoge Raad hebben grote consequenties. Want je kunt dus met deze jurisprudentie straks zelf ook geld terug vragen. In eerste instantie dus voor het teveel verhoogde boetebedrag van je bekeuring in 2024 en 2025.

Als de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal volgt kun je ook nog eens je verhoging aanvechten. In het advies zegt die namelijk dat mensen gratis de mogelijkheid moeten kunnen krijgen om aan te tonen of ze die verhogingen wel of niet kunnen betalen. Een rechter moet daar zich dan weer over uitspreken. Mooie theorie, maar in de praktijk natuurlijk niet te doen. Zeker als je dat wil gaan aantonen voor een verkeersboete van vier jaar geleden, hoe toon je aan dat je dat toen wel of niet kon dragen?

Nou interessante kost! Maar de rechter heeft gesproken voor 2024 en 2025 en de Hoge Raad doet dat binnenkort voor die mensenrechtenschending. Het kabinet kan natuurlijk niet anders doen dan de rechterlijke macht volgen. Dat doen ze immers ook op andere beleidsterreinen. We gaan het zien!