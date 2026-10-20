Verklapt Red Bull hoe de F1 auto van Verstappen er dit weekend uit ziet?

Dit weekend is de F1 terug met de GP van de Verenigde Staten in Austin, Texas. Komt Red Bull er net als wat andere teams met een speciale kleurstelling?

Haas en Williams hebben al een aangepaste livery getoond en ook Ferrari brengt een aangepast uiterlijk van de F1-auto naar COTA. Red Bull lijkt dat ook te gaan doen. We hebben al beelden van de andere racepakken die Verstappen en Hadjar gaan dragen dit weekend.

Is dit hem?

De voorspelling dat er een speciale VS-kleurstelling komt, wordt zwaar versterkt door de F1 Academy, zeg maar de vrouwen-F1. Daar rijdt de Britse Alisha Palmowski in Red Bull-kleuren. Voor haar deelde RB al de beelden van de aangepaste auto. De kleurstelling is in samenwerking met de Amerikaanse smeermiddelenleverancier ExxonMobil gemaakt. Er komt veel van de rood-wit-blauwe kleuren langs het circuit terug op de auto.

Red Bull heeft nog niet bekend gemaakt of we ook zo’n kleurstelling mogen verwachten voor Verstappen en Hadjar, maar daar lijkt het wel op, toch? Laat vooral hieronder weten wat je van kleurstelling vindt?

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover