LOL: Audi steekt stokje voor verkoop AUDI

Naast Audi heb je tegenwoordig ook AUDI, het is een uitleg die enkel tekstueel werkt. Het verschil is dat Audi het merk uit Ingolstadt is wat we allemaal kennen. AUDI is het nieuwe submerk van Volkswagen-SAIC om voor China bedoelde Audi's te verkopen onder een nieuw luxemerk. Wat dus exact zo heet als Audi, maar dan in volledige hoofdletters. Europeanen lijken hier niet mee te maken te hebben, tot blijkt dat de firma Auto China een importnetwerk opzette voor de AUDI's. Daar is Audi niet blij mee.

Zoals het een Chinees merk betaamt is het hard gegaan voor het nieuwe AUDI en je kan hun eerste wapenfeiten al kopen. Dat betreft de E5 en de E7X, een middelgrote crossover en een SUV, allebei elektrisch. Op zich lijken we er niet heel veel aan te missen, ware het niet dat de AUDI's wel gewoon goede specs bieden voor hun geld en dus in China best een succes zijn. Auto China heeft besloten: dat kunnen we hier ook proberen.

Audi niet blij met AUDI

Zo gezegd zo gedaan en dus kun je de 787 pk sterke AUDI E5 Sportback nu ook hier krijgen voor 60 mille, al wordt dat 73 mille inclusief btw. Nu is daar iemand niet zo blij mee en het is: Audi. Ja, Audi heeft een rechtszaak aangespannen omdat ze hier geen AUDI willen. Ga die maar eens uitleggen aan iemand zo'n 20 jaar geleden. Maar het is echt zo: Audi wil er een stokje voor steken dat AUDI hier belandt, aldus Automobilwoche.

Dat heeft een vrij logische reden: als Audi had gewild dat AUDI hier verkocht zou worden, hadden ze dat wel zo gedaan. Dat Audi heeft besloten om het merk hier naartoe te halen heeft een reden. Niet eens kannibalisatie, maar de precedent die het schept. Als je namelijk toelaat dat AUDI hier komt, creëer je de associatie dat het een Audi is die gewoon bij de Audi-dealer in onderhoud zou moeten. Dat kan Audi niet garanderen, of gewoon helemaal niet doen. Het is dus vooral een manier om Audi niet verantwoordelijk te stellen voor een merk waar ze eigenlijk niks mee kunnen hier in Europa, omdat de strategie rondom AUDI vooral door de joint venture wordt gedaan, niet door Audi.

De modellen van AUDI zijn al verwijderd van de website van Auto China, ook al wordt niet bevestigd of dit komt vanwege de rechtszaak. Je verwacht eigenlijk van wel, tenzij het een manier is om de situatie te sussen voordat het zo ver komt. Bijzonder is het wel, Audi die niks moet hebben van AUDI.