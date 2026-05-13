De Chinese invasie in Europa zet door en daar zijn we blijkbaar blij mee

Europeanen zijn steeds banger voor hoger benzineprijzen en zijn daardoor meer dan ooit bereid om over te stappen naar een elektrische auto. Zoveel zelfs, dat Europa nu de grootste groeimarkt voor EV's zijn, mede mogelijk gemaakt door China.

Uit cijfers van Benchmark Mineral Intelligence blijkt namelijk dat er vorige maand 1,6 miljoen EV's wereldwijd werden verkocht. Dat is 6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, maar 9 procent minder dan in maart. Op zich dus geen heel bijzondere cijfers, tot je naar Europa kijkt. Op ons continent wisselden 400.000 elektrische auto's van eigenaar, wat maar liefst 27 procent meer is dan dezelfde periode vorig jaar.

Italië was absolute koploper met een verdubbeling van de aantallen. Frankrijk haakt aan met een stijging van 36 procent en Duitsland zet zich op een derde plek met een plus van 33 procent.

Ook opmerkelijk in de cijfers is dat Europeanen, de lui die vooral de eigen markt tegen de Chinese invasie willen beschermen, toch vaker naar juist de Chinese nieuwkomer stapt. in 2025 was nog 19 procent van alle in de EU verkochte EV's van Chinese afkomst. Dit jaar is dat percentage al gestegen naar 22 procent.

Meer export en meer Europese productie

En de rek is er blijkbaar nog niet uit, want Chinese autobouwers verhogen hun exportaantallen aanzienlijk. In april werden er meer dan 400.000 EV's het land uit verscheept. Dat meer dan een derde van de totale 1,4 miljoen auto's die China alleen dit jaar al op de boot heeft gezet. Dat is meer dan het dubbele van vorig jaar.

Ook zijn ze hard bezig om meer en meer voet aan de grond te krijgen in Europa. En daarmee bedoelen we geen dealerlocaties, maar fabrieken.

Er wordt hard gewerkt aan het verhogen van de productiecapaciteit en dat gaat niet alleen door het bouwen van eigen fabrieken, maar ook door het overnemen van productiecapaciteit van Europese autobouwers. BYD is bijvoorbeeld in gesprek met VW, maar ook Stellantis om de ongebruikte productie in Europese locaties over te nemen. Stellantis werkt daarnaast ook samen met LeapMotor en probeert via andere samenwerkingen meer Chinese productie naar Europa te halen. Hetzelfde geldt voor Ford, dat productie heeft verkocht aan Geely, wat op zichzelf al via Volvo gaat produceren in Europa.

Kortom, de 'vijand' heeft zich al binnengedrongen achter de linies en zich ingebed tussen onze eigen rangen. En daar zijn we op meerdere vlakken blijkbaar best wel tevreden over.