Verkoop EV’s gaat door het dak in Europa, maar niet in Nederland

We schreven eerder vanochtend al dat Tesla vorige maand goede zaken deed in Europa, maar hoe zit het met de verkoop van EV’s over de gehele linie? We praten jullie bij.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de verkoop van elektrische auto’s is in maart door het dak gegaan. Afgelopen maand werd er een stijging van 48,9% genoteerd in de Europese Unie. In Duitsland en Frankrijk – de grootste markten – steeg de verkoop van EV’s met respectievelijk 68,8% en 66,2%.

1 op de 5 verkochte auto’s een EV

Procentuele stijgingen klinken al snel indrukwekkend, maar we moeten natuurlijk ook naar de absolute aantallen kijken. In maart werden er 234.532 EV’s verkocht, op een totaal van 1,2 miljoen auto’s. Dat betekent dat 1 op de 5 verkochte auto’s elektrisch was. Aan de ene kant zijn dat er aardig wat, aan de andere kant: in 2035 moet het overgrote deel van de auto’s elektrisch zijn. Dan is er nog een lange weg te gaan.

De verkoop van EV’s wordt ook nog steeds flink geholpen met subsidies. Zo kun je in Duitsland tot €6.000 aanschafsubsidie krijgen en in Frankrijk tot €5.700. Bovendien zijn er nog diverse belastingvoordelen. Betekent dit dat mensen nooit uit zichzelf een elektrische auto zouden kopen? Nee, maar dan was de opmars van de EV een stuk langzamer gegaan.

Nederland valt uit de toon

Als we nog even inzoomen op de landen, valt Nederland behoorlijk uit de toon. Nederland en Luxemburg zijn namelijk de enige landen waar de verkoop van elektrische auto’s NIET gestegen is. Bij ons was er een lichte daling van 0,4%. Daarmee stond Nederland slechts op de zesde plek qua EV-verkopen, onder Spanje en Denemarken. Heel gênant.