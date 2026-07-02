Verkooprecord! Zo hard is de elektrische occasionmarkt ontploft in Nederland

De Nederlandse occasionmarkt heeft een bewogen eerste halfjaar achter de rug. Terwijl de totale verkoop van tweedehandsjes licht kromp, beleefde de elektrische occasion een absolute recordjacht. Maar hoe hard is het nou echt gegaan?

We komen erachter door de cijfers van RDC die door de Bovag zijn geanalyseerd. De verkoop van gebruikte EV’s is in de eerste zes maanden van 2026 met maar liefst 54,2 procent is gestegen ten opzichte van de eerste helft van 2025. In januari tot en met juni 2026 wisselden 70.547 elektrische occasions van eigenaar. Ter vergelijking: in dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 45.755. Door deze verkoopspurt steeg het gemiddelde marktaandeel van EV’s op de totale occasionmarkt fors: van 4,2 procent in H1 2025 naar 6,7 procent in de eerste helft van dit jaar.

Die groei is extra indrukwekkend als we kijken naar de totale occasionmarkt. In totaal werden er in het eerste halfjaar 1.046.130 gebruikte auto's verkocht. Dat is een krimping van 3,2 procent ten opzichte van vorig jaar (toen ruim 1,08 miljoen). De EV-markt groeit dus dwars tegen de stroom in.

De grote reden achter de EV-boom

De BOVAG ziet een glashelder verband tussen de olieprijzen en de animo voor een tweedehands EV. Toen de brandstofprijzen door de geopolitieke spanningen rondom de Iran-crisis omhoogschoten, explodeerde de vraag. De absolute recordmaand werd maart, toen er in één maand tijd 13.808 elektrische occasions werden verkocht. In april werd vervolgens het hoogste marktaandeel ooit gemeten: maar liefst 8,1 procent van alle verkochte occasions had een stekker. Inmiddels is de rust op de oliemarkt weer enigszins teruggekeerd, en dat zie je direct terug in de autobranche. In mei zakte het EV-aandeel naar 6,7 procent en in juni stabiliseerde de markt op 6,0 procent.

Bijkomend voordeel: minder export!

Jarenlang was de occasion-EV een typisch exportproduct: overheidssubsidies lokten zakelijke rijders in nieuwe EV's, maar na de leaseperiode wilde de Nederlandse occasionkoper er niet aan en verdwenen de auto's (inclusief hun subsidies) naar het buitenland. Die trend is nu definitief gekeerd. De export daalde zelfs: van 19.637 naar 17.466 stuks. Dat zijn nog steeds een boel auto’s, maar het begin is er.

Het grote verschil zie je als je de export afzet tegen de import. In de eerste helft van 2026 werden er 9.392 elektrische occasions geïmporteerd (een forse stijging ten opzichte van de 5.635 vorig jaar). Vorig jaar werden er in het eerste halfjaar nog 3,5 keer zoveel EV's geëxporteerd als geïmporteerd; die verhouding is nu gekrompen naar 1,9 keer zoveel.

Per saldo verdwijnen er dus nog steeds wel wat stroomauto's over de grens, maar de binnenlandse honger naar betaalbare EV's is groter dan ooit. Zoek je zelf nog een gebruikte EV? Speur gerust eens rond op Marktplaats of er wat te koop staat waar je interesse in hebt of scroll eens door de occasions die wij hier behandeld hebben.

Foto’s: Kia EV6 (CV) 2021-heden occasion aankoopadvies

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