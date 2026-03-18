Verkoop je benzineauto NIET: betaalbare eFuel komt eraan!

Hou nog even vol: volgens Porsche is er betaalbare synthetische brandstof op komst in Europa

Nu de benzineprijzen door het dak gaan, heb ik voor de grap weleens gekeken wat de literprijs van synthetische brandstof of eFuel is. Waar het spul dat in de F1 wordt gebruikt volgens Olav Mol 800 euro de liter kost, betaalde je een tijdje terug in Duitsland voor KlimaBenzin95 nog circa 0,60 euro extra per liter ten opzichte van de benzineprijzen. Dit gaat is volgens Porsche en de E-Fuel Alliance binnen afzienbare tijd gedicht.

De organisatie en het automerk hebben samen onderzoek gedaan naar de toekomst van eFuels. Wat kan de brandstof betekenen voor Europa als de huidige plannen worden uitgevoerd en tegen welk jaar moet de groene peut een beetje betaalbaar zijn? Op deze en andere vragen geven de twee bedrijven antwoord.

Wat is eFuel?

E-brandstoffen zijn hernieuwbare brandstoffen die worden geproduceerd uit groene elektriciteit, water en CO2 die uit de lucht worden gevangen. Het is dus iets anders dan biobrandstof dat uit oud frituurvet en landbouwafval wordt gewonnen. De eFuels die nu op de markt zijn, zijn drop-in brandstoffen. Dit wil zeggen dat jouw huidige benzineauto dit drankje prima lust.

Europa in 2040

Op basis van informatie van de EU zijn we ook over veertien jaar nog niet allemaal overgestapt naar elektrische auto’s. ‘’In 2040 is ongeveer 37 procent van de auto's, 62 procent van de vrachtwagens en meer dan 80 procent van de schepen en vliegtuigen nog steeds afhankelijk van vloeibare brandstoffen’’, luidt de voorspelling. Ook tien jaar later is het feestje voor de verbrandingsmotor nog niet voorbij: ‘’Ondanks de toenemende elektromobiliteit zal in 2050 nog steeds meer dan de helft van de energiebehoefte worden gedekt door vloeibare brandstoffen.’’

En dus gelooft Porsche in de toekomst van de synthetische brandstoffen. Het merk stampte niet voor niets een eFuel-fabriek uit de Chileense grond. Naast dit idee van Porsche zijn er nog zo’n 500 andere projecten bezig met het ontwikkelen van e-brandstoffen, voor zowel wegvervoer als voor de industrie. Alleen al uit de projecten voor de transportwereld zou tegen 2030 al 20 miljard liter kunnen komen.

Wanneer wordt eFuel betaalbaar?

Terug naar het onderzoek van Porsche. De 911-bouwer stelt: ‘’Als het volledige industriële potentieel wordt benut, zou de EU-markt voor e-brandstoffen in 2045 een volume van meer dan 200 miljard liter benzine-equivalent kunnen bereiken. De studie gaat ervan uit dat, bij volledige productie, ook het bestaande wagenpark van e-brandstoffen kan worden voorzien.’’

Deze 200 miljard liter is volgens E-Fuel Alliance-baas Ralf Diemer genoeg om het spul betaalbaar te maken: ‘’E-brandstoffen zullen betaalbaar worden door industriële productie, en we zullen dit tegen 2045 bereiken als beleidsmakers dit mogelijk maken. Onze industrie is er klaar voor.’’

Diemer en Porsche weten heus wel dat er nog wat obstakels op de route liggen. "Of e-brandstoffen hun volledige potentieel kunnen bereiken, hangt volledig af van de juiste politieke beslissingen", waarschuwt Diemer. Zo vragen de bedrijven drie hulpmiddelen van de EU: de vraag stimuleren, productienormen en elektriciteitsinkoop versoepelen en fiscale instrumenten inzetten, zoals een hervorming energiebelasting.

Tot slot komt er een vierde benodigdheid bij: geld! "Financiering is cruciaal voor succes." Slechts zes procent van de 300 projecten heeft een definitieve investeringsbeslissing ontvangen’’, zegt Diemer. Dit geld moet uit de inkomsten van de CO2-boetes komen volgens Porsche en de alliantie.

Bron: E-Fuel Alliance