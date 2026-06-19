Verkooptopper Hyundai wordt opgevolgd zonder facelift

Bij Hyundai (en Kia ook) zijn ze lekker aan het spelen met design. Gewoon eens tegen de stroom in zwemmen en kijken of het werkt. In het geval van de Hyundai Kona lijkt het de verkopen in ieder geval niet dwars te zitten. We zijn kennelijk alweer toe aan een derde generatie, maar vergeten ze niet wat?

In 2017 introduceerde Hyundai de Kona als kleine crossover om een soort opgehoogde i20 te zijn. Het design werd... bijzonder. Spraakmakend, of je dat positief of negatief interpreteert moet je zelf weten. Het maakte kennelijk niks uit, want door de Kona uit te voeren als EV in de vroege dagen van potente EV's, werd het een hit. Vandaar dat Hyundai de crossover bijpuntte in 2020 en ook de elektrische versie zijn succes kon doorzetten. Ook de Hybrid-versie scoorde goed.

Huidige Hyundai Kona

Vanaf 2023 nam een gloednieuwe Hyundai Kona het stokje over. Qua positionering is het nu een iets grotere auto omdat er ook nog (in Europa) een crossover onder zit, de Bayon. Daarnaast besloot Hyundai weer een bijzonder design toe te passen, de lampen voor en achter zitten geïntegreerd in de plastic wielkasten en als 'dagrijverlichting' een soort Robocop-achtige lichtstrip.

Toch wist de Kona zijn succes vast te houden. 2024, het debuutjaar van de nieuwe Kona, was het op twee na meest succesvolle jaar van de Kona. De gloednieuwe Electric-versie droeg daar wederom aan bij. Ook de nog steeds populaire 1.6 met elektromotor als Hybrid scoort nog goed. Kortom: een succesnummer dat Hyundai nog even door wil zetten. Dus verwacht je weer dit jaar of volgend jaar een facelift. Nou, die verwachting lijkt anders uit te pakken.

Hagelnieuwe Kona

Volgens camouflagefoto's, onder meer in handen van Carscoops, is Hyundai driftig aan het testen met een gloednieuwe Kona. Er zou namelijk sprake zijn van een nieuwe generatie die zo vroeg als 2028 al het levenslicht kan zien. Aangezien er nog nergens sprake is van een facelift voor het huidige model, lijkt het erop dat de huidige Kona een ietwat korte carrière krijgt.

Bovendien wordt het weer heel anders qua design. De nieuwe Hyundai Kona lijkt de ronde vormen overboord te gooien voor een veel hoekiger design, wellicht wat meer geïnspireerd op de Santa Fe. Er lijkt wederom sprake te zijn van aparte dagrijverlichting ten opzichte van de reguliere koplampclusters, maar welke vorm die gaan krijgen is nog niet bekend.

Aandrijflijntechnisch zou de nieuwe Hyundai Kona een minder grote verrassing worden: hij krijgt hetzelfde K3-platform als de huidige versie en nog steeds is er sprake van hybride en elektrisch. Plug-in blijft uit, daarvoor moet je bij de Tucson zijn.

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