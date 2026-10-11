Verkopen van hyper-EV's is zo moeilijk dat Rimac zich maar op AI gaat richten

Elektrische autobouwer Rimac richt zich precies in die ene doelgroep die niet lijkt te bestaan: de persoon met teveel geld en te weinig financiële kennis die daarom een hyper-EV wel ziet zitten. Gelukkig is het Kroatische bedrijf daar nu ook achter, en richt het zich op heel andere zaken: het bouwen van AI-datacenters.

Er is één ding dat belachelijk dure elektrische sportwagens en AI-datacenters gemeen hebben: ze verbruiken enorme hoeveelheden stroom. Ook lopen beiden er steeds vaker tegenaan dat de toelevering van die stroom niet altijd even makkelijk meer gaat. Het stroomnet piept en kraakt immers overal. Gelukkig biedt enige kennis van elektrische auto's hierbij een mogelijke uitkomst. Niet voor de auto's, maar voor de AI-datacenters. Rimac gaat namelijk samenwerken met Ecoblox om AI-infrastructuur op te bouwen.

Mobiele datacenters met accupakketten

Eenvoudig gezegd betekent het laatste dat Rimac de kennis van het bouwen van accupakketten gaat inzetten voor de aanleg van modulaire datacenters (MDC's) van Ecoblox. Deze MDC's zijn een soort tussenoplossing voordat de aanleg van een permanent datacenter aangelegd kan worden, vooral omdat ze in de basis mobiel en schaalbaar zijn.

Rimac zal de eigen 'UNI battery modules' gaan leveren. Hierdoor moeten de MDC's makkelijker te onderhouden zijn en zouden ze ervoor moeten zorgen dat de backup energietoevoer langer operationeel kan blijven. Volgens beide partijen hebben de UNI-pakketten, die aanvankelijk ontwikkeld zijn voor de Rimac Nevera, de nodige inherente voordelen voor gebruik in datacenters. Zo hebben ze ingebouwde veiligheidsvoorzieningen en geavanceerde systemen voor warmtebeheer. Ook hebben ze een relatief kleine behuizing en zijn ze daardoor makkelijk inzetbaar voor andere toepassingen.

Showmodel bij Rimac

Niet geheel toevallig hebben de twee partijen besloten om het eerste MDC te bouwen op de campus van Rimac in Zagreb. En als je dan denkt dat de aanleg van zo'n datacenter wel even in beslag neemt, dan heb je het nogal fout. Medio november moet het ding operationeel zijn. Vanaf dat moment kunnen potentiële klanten langskomen voor een kijkje. Opmerkelijk genoeg zullen de accupakketten niet gemonitord worden door Rimac zelf, maar zal Ecoblox de data uit het BMS controleren.

Het is overigens niet de eerste keer dat Rimac een stapje buiten de eigen hypercarproductie doet. Zo levert het al veel langer onderdelen aan verschillende autofabrikanten en werkt het aan autonome taxi's onder de naam Verne.

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