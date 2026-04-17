Overheid slaat plank mis met verhoging km-vergoeding

Sinds de VS en Israël Iran hebben aangevallen, zijn de brandstofprijzen door het dak gegaan. Wellicht ziet Trump alsnog het licht en dalen de prijzen straks, maar het zal vermoedelijk nog wel lang onrustig blijven in het Midden-Oosten.

In landen om ons heen, heeft de overheid iets meer met de burger die met de auto op pad zou willen. In België zijn er maximumprijzen aan de pomp en VEEL lagere accijnzen. In Duitsland is de BTW lager, waren de accijnzen al lager en de Duitse overheid heeft besloten om die accijnzen nog verder te verlagen.

De roep om in Nederland ook iets te doen, wordt steeds luider. Van de beloofde daadkracht van Jetten I is maar weinig te merken, want voorlopig blijft het bij voorgenomen plannen. Slechte plannen ook nog en dat maakt het nog schrijnender.

Wat stelt Jetten I voor?

Ten eerste moet er een subsidie komen voor huishoudens met lage inkomens zodat ze kunnen isoleren. Op zich een nobel streven, maar het is óók weer een vorm van inkomenspolitiek.

Daarnaast zou het MRB-tarief voor het grijs kenteken moeten worden gehalveerd. Het lijkt me dat ook grote bedrijven daarvan profiteren, maar ala. In het uitgelekte voorstel wordt wel gemeld dat het alleen voor kleine bedrijven zou gaan gelden, maar niemand lijkt te weten wat dan een klein bedrijf is.

Om enigszins direct te compenseren is het plan van de regering Jetten om de onbelaste kilometervergoeding te gaan verhogen. Het idee is dat werkende mensen die afhankelijk zijn van de auto daarmee te compenseren.

Het is (bijna) discriminatie

Die verhoogde kilometervergoeding geldt ook voor mensen die al elektrisch rijden en die de compensatie helemaal niet nodig hebben.

Woon je in de grensregio en tank je lekker voordelig over de grens? Geen probleem, jij krijgt ook de verhoogde kilometervergoeding. Voor iemand in Den Helder of Hoek van Holland is het schier onmogelijk om lekker voordelig in Duitsland of België te gaan tanken. Als je dan als regering erkent dat er een probleem is, zorg dan voor maatregelen die mensen gelijk behandelen. Nu benadeel je Nederlanders die toevallig niet in een grensregio wonen.

Jammer voor de mantelzorger en de vrijwilliger

Doe jij onbezoldigd vrijwilligerswerk of ben je mantelzorger voor een ziek familielid? Jammer joh, jij hebt letterlijk geen werkgever die je een hogere kilometervergoeding gaat geven. En inzetten op mantelzorg dat doet de Nederlandse overheid. Die mensen compenseren dat gaat Jetten en co blijkbaar te ver.

Vergis je ook niet in hoeveel vrijwilligerswerk er is in Nederland. Ook de trainer op het voetbalveld of de scheidsrechter bij basketbal doet dit over het algemeen vrijwillig. Hopelijk kan je op de fiets of gaan lopen.

Of je de verhoogde kilometervergoeding überhaupt gaat krijgen, valt ook nog te bezien. Iedere werknemer moet er maar zin in hebben. De werkgever moet het maar kunnen aanpassen in hun systemen. Het geld voor de verhoogde kilometervergoeding wordt uiteindelijk opgehoest door de werkgevers, terwijl de overheid meer BTW binnenhaalt op brandstof

En nog steeds lekken er miljarden weg

Zolang we in Nederland de allerhoogste brandstofprijzen van Europa hebben, wijken mensen uit naar het buitenland om te tanken. Daar doen ze direct boodschappen, halen sigaretten (foei) en slaan lekker Duits of Belgisch bier in. Ik kreeg donderdag een video van iemand die 600 liter (!!) brandstof in het buitenland haalde. Twee auto's volgetankt en volgeladen met jerrycans vormen een dusdanige besparing dat het de moeite waard is.

De economische schade is dus ENORM en Den Haag laat het gebeuren. Ik heb zelden zo’n dom voorstel gezien. Den Haag harkt dankzij de gestegen brandstofprijzen een sloot extra BTW binnen. PAS GEWOON DIE ACCIJNS AAN.

Dit was mijn opstel.