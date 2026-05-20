Vernieuwde Kia lijkt op een EV, maar heeft gewoon een verbrandingsmotor!

De vernieuwde Kia Niro komt niet uit de lucht vallen. Begin dit jaar vingen we al het nieuws op van een facelift voor het in Nederland erg populaire model . Nu komt Kia Nederland met de bevestiging: dit is de vernieuwde Europese versie van de Kia Niro!

Het belangrijkste dat je moet weten: de Niro is alleen en dus niet meer te bestellen als volledig elektrische e-Niro. Daarvoor moet je bij de EV3 zijn. Het model is er nu alleen nog met de 138 pk sterke hybride aandrijflijn die zijn vermogen naar de voorwielen stuurt. Schakelen doet een zestrapsautomaat met dubbele koppeling voor je. Ik heb geen sprinttijden of topsnelheden voor je, maar zijn die relevant bij de Niro? Dacht ik ook.











De aangepaste Niro onderscheiden van zijn voorganger is een fluitje van een cent. Het zal eerder lastiger zijn om hem te herkennen tussen de EV2 en EV3. De vernieuwde Kia Niro krijgt dezelfde designtaal die het merk ‘Opposites United’ noemt. Je ziet het vooral aan de verlichting. Andere wijzigingen zijn een nieuwe achterklep met de kentekenplaat eronder in plaats van erop.

Het interieur

Binnenin is het interieur ook up-to-date gemaakt. Er is bijvoorbeeld een 12,3-inch liggend scherm waarvan Kia de software kan bijwerken via de lucht. Ook niet onbelangrijk: heel veel fysieke knoppen! Opties omvatten een digitale sleutel, draadloze Apple CarPlay en Android Auto, een head-up display en een draadloze oplader voor smartphones.











Kia Nederland verwacht de eerste exemplaren van de Kia Niro Hybrid vanaf eind juni 2026 te kunnen leveren. Info over de prijzen, specs en uitvoeringen volgen later. Denk je dat de gefacelifte Kia Niro weer zo’n succesnummer wordt of kiezen klanten dan toch eerder voor de EV-broers? Hou daarbij wel rekening met de komst van de psuedo-eindheffing.