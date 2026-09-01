Vernieuwde Lexus NX moet het merk in Europa op de kaart zetten

Terwijl we in Nederland liever de LBX of RZ kopen, wil Lexus dat we liever deze crossover kopen: de NX. Het is volgens Lexus het bestverkochte model in Europa. Hetzelfde moet in Nederland lukken dankzij een opfrisser.

In plaats van een ingrijpende visuele facelift richten de ingenieurs zich op de onderhuidse techniek. Zo moet de rijdynamiek naar een hoger niveau worden getild. Dit gebeurt via verstevigingen van de carrosseriestructuur en een nieuwe afstelling van de schokdempers en de stuurinrichting. Het beoogde resultaat: een directere reactie op de stuurinput, minder overhellen in bochten en oneffenheden in de weg uit het stuurgevoel filteren.









Motoren

De hybride aandrijflijnen - waaronder de zelfladende hybride (HEV) en de plug-in hybride (PHEV) - blijven het hart van het gamma vormen. Wel zijn de stuurmodules van de aandrijflijn aangepast om te zorgen voor een vloeiende vermogensopbouw bij het accelereren. Je kunt kiezen uit de 300h, 350h en 450h+. Die laatste is de enige die volledig elektrisch kan rijden. Volgens de WLTP-meting is 100 kilometer elektrisch cruisen mogelijk.

In de 300h moet je het doen met een 2,0-liter viercilinder, terwijl de andere er 500 cc bij krijgen. Het vermogen loopt van 197 pk bij de 2.0 tot 245 en 326 pk in de 2,5-literversies. Schakelen gaat altijd via een CVT-versnellingsbak.

Meer rust in de cabine

Een ander speerpunt bij de update is het reduceren van geluid en trillingen. Lexus heeft hiervoor het interieur voorzien van extra geluidsdempende en geluidsabsorberende materialen rondom de motorkap, de instrumentenpaneel-constructie en de wielkasten. Daarnaast zijn de afdichtingen bij de deuren en de ruiten aangescherpt om windgeruis op snelwegsnelheden tot een absoluut minimum te beperken. Binnenin blijft het interieurontwerp en -indeling hetzelfde. Wel zijn er nieuwe afwerkingsmaterialen en is er een nieuw rijhulpsysteem genaamd Lexus Safety System+. Joepie…

De nieuwe Lexus NX wordt in het voorjaar van 2027 in Nederland verwacht met voorverkoop vanaf het najaar van 2026. Wat je gaat betalen, is nog niet bekend. In het al drukke segment waarin de NX present is, zal Lexus met een leuk prijsje moeten komen wil het wat meer auto’s op Nederlandse platen willen zetten bij de pre-facelift.

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