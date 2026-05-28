Vernieuwde Mercedes GLE: meer cilinders voor hetzelfde geld!

De vernieuwde BMW 7 Serie is niet de enige dikke Duitser die vandaag in de configurator is verschenen. Mercedes lanceert de grondig gefacelifte GLE en GLS.

Mercedes GLE

We beginnen met de GLE, want dat is ten slotte het meest relevante model voor Nederland. De prijzen beginnen bij € 102.043. Voor dat bedrag krijg je de GLE 450 e met 435 pk en 680 Nm uit een zes-in-lijn. Dat is helemaal geen gekke deal. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat het een plug-in hybride is. Dit is een mooie upgrade, want de nieuwe GLE 450 e is even duur als de GLE 400 e van voor de facelift. En die had twee cilinders minder en slechts 381 pk. Daarbij is de GLE natuurlijk flink gemoderniseerd.

Er is ook nog een GLE 450 zónder stekker. Dit is een mild hybride met 381 pk uit de zes-in-lijn, plus 23 elektrische pk’s. Die kost opeens € 149.292. We hebben zo’n vermoeden dat deze variant niet zo populair zal zijn. Des te meer omdat je voor € 129.204 de Mercedes-AMG GLE 53 hebt (ook een PHEV). Die is zowaar een paar duizend euro goedkoper dan voor de facelift, terwijl het vermogen is gestegen van 544 naar 585 pk.

Mercedes blijft ook nog trouw aan de diesel. Dieselaars kunnen kiezen uit een GLE 350 d voor € 151.637 of een GLE 450 d voor € 155.976. In beide gevallen krijg je een zescilinder. Sterker nog: álle genoemde varianten hebben een zescilinder. De GLE 580 met de nieuwe flatplane V8 zien we voorlopig nog niet in de configurator.

Mercedes GLS

Dan is er ook nog de vernieuwde GLS. Die heeft nooit een stekker en is daarom een klap duurder. De GLS 450 4Matic (wederom met zes-in-lijn) kost € 172.062. Dat betaalde je voor de facelift ook, dus hier is weinig veranderd. Verder heb je de GLS 350 d à € 175.544 en de GLS 450 d à € 179.174.

Net als de GLE 580 staat ook de GLS met V8 (nog) niet in de Nederlandse prijslijst, maar ook niet in de Duitse. Waarschijnlijk volgt deze variant dus later. Afgaande op de prijs van de S 580, zal de GLS 580 waarschijnlijk zo’n € 230.000 gaan kosten. Daar hoef je dus niet op te wachten, dit is een auto die je gewoon lekker uit Duitsland moet halen.

