Renault gooit de bezem door het Megane-gamma bij de facelift

Nee, dit is niet de volgende in het lijstje van Renault-crossover die je niet uit elkaar kunt houden. De Renault Megane E-Tech Electric draait inmiddels mee sinds 2022 en was de wegbereider voor Renaults nieuwe elektrische generatie. Sindsdien is er veel veranderd in de elektrische kleine crossover wereld. Hoog tijd dus om de Megane een flinke opfrisser te geven.

Wie de gefacelifte Megane E-Tech bekijkt, ziet direct waar de grootste verandering zit. Het ontwerp is door de designafdeling onder leiding van Laurens van den Acker flink strakgetrokken en sluit nu wat beter aan bij de designtaal van broertjes zoals de Scenic en de Rafale. Toch heeft de Megane nog wel zijn eigen gezichtje en dat is goed nieuws. De diepe inkepingen in de motorkap zijn gewaagd, maar wat mij betreft een verbetering.

De complete voorkant is – op de koplampen na – nieuw getekend. De ietwat willekeurig golvende dagrijverlichting van het uitgaande model is naar de prullenbak verwezen. In plaats daarvan krijgt de Megane een nieuwe lichtsignatuur op de hoeken van de bumper, bestaande uit acht diamantvormige elementen in een soort schaakbordpatroon. Je moet ervan houden, maar het maakt de Megane wel wat herkenbaarder. De dichte grille is hoogglanszwart en heeft ook een diamantmotief. Aan de achterzijde loopt de doorlopende lichtbalk nog altijd over de hele breedte, terwijl de lampen zijn nu uitgevoerd als driedimensionale elementen zonder glazen afdekkap.

Hoger voor meer actieradius

Naast het veranderde uiterlijk is er ook een fysieke verandering gaande: de vernieuwde Megane is 20 millimeter hoger geworden. Die extra twee centimeter in de hoogte is er niet voor meer hoofdruimte, maar heeft een puur technische reden: de behuizing van het accupakket onder de auto is fractioneel dikker geworden. De wielbasis blijft wel hetzelfde, net als de verzonken handgrepen.











De dikkere batterij is van lithium-ijzer-fosfaat, beter bekend als LFP, terwijl de Megane hiervoor een NMC-accu had. Het nieuwe pakket heeft een grotere capaciteit (67- in plaats van 60-kWh) en maakt de EV daarmee 70 kilo zwaarder. Toch komt er een hogere actieradius uit: 500 kilometer (was maximaal 468 km). Opladen kan met 165 kW (was 130 kW). Een laadsessie van 10% naar 80% duurt nu nog maar ongeveer 24 minuten. Thuis kun je de batterij vullen met een standaard 11 kW (3-fase) lader of optioneel met Renaults 22 kW Optimum Charge boordlader.

Qua elektromotoren en vermogen houdt Renault het zoals het was. Eén synchrone motor zorgt voor 220 pk en 300 Nm op de voorwielen. Na 7,4 seconden zit je aan de 100 en het versnellen stopt al bij 160 km/u.

Minder uitvoeringen

Renault heeft de line-up flink uitgedund om een duidelijker gamma te krijgen voor de Megane. Het gamma bestaat voortaan uit slechts twee smaken: Techno en de sportieve Esprit Alpine. Op de Techno-uitvoering is het dashboard nu afgewerkt met hoogwaardig TEP-kunstleer. Optioneel kun je hier kiezen voor houtafwerking of een grijs patroon op de deurpanelen.

De Esprit Alpine pakt uit met een exclusieve afwerking waarbij de deurpanelen een kleurverloop krijgen van donkergrijs naar Alpine-blauw. Uiteraard is ook de aanpasbare LED-sfeerverlichting weer van de partij.

De vernieuwde Renault Megane E-Tech Electric rolt van de band in de Franse ElectriCity-hub in Douai, terwijl de elektromotor in Normandië (Cléon) in elkaar wordt geschroefd. Prijzen en specificaties voor de Nederlandse markt worden binnenkort bekendgemaakt.