Verrassend veel EV-rijders klagen over de kwaliteit van hun auto's

Als EV-rijder kan je nu de automobilist die bij de pomp staat te huilen, keihard uitlachen. Jij hebt het beter gedaan, niet alleen voor het milieu, maar vooral voor je portemonnee. Maar aan de andere kant heb je ook een grotere kans dat je meer klachten hebt over je auto, of dat je er vaker in dood gaat.

Dat blijkt uit meldingen die de Amerikaanse NHTSA verzameld van auto-eigenaren. Hieruit blijkt dat vooral EV-rijders het toch niet zo naar hun zin hebben in hun voertuigen. De top 10 auto’s waarover men klaagt, wordt aangevoerd door drie volledig elektrische vierwielers. En daarmee ook niet bepaald onpopulaire varianten, want het gaat om de Tesla Model S, Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6.

Elektronische problemen

Ook niet geheel verrassend klagen de berijders voornamelijk over elektronische problemen. Bij de niet-EV’s in de lijst gaat het met name om motorproblemen. Maar wat nog meer opvalt is het aantal ongelukken dat de auto’s mee hebben gemaakt. Hierin staan twee auto’s van een merk dat je nu al kan raden stijf bovenaan: de Tesla Model 3 met 794 crashes en de Tesla Model S met 645 ongevallen.

En als je dan denkt dat deze cijfers zo hoog zijn, omdat er veel van beide auto’s verkocht zijn, dan zit je verkeerd. De Model 3 staat met 1,4 miljoen op drie in de lijst en de Model S met bijna drie ton op de vijfde positie.

Betrouwbaarheid laat te wensen over

Om toch een enigszins representatieve lijst uit alle klachten te krijgen, is deze genormaliseerd op aantal klachten per 10.000 verkochte voertuigen. Daarnaast geeft de NHTSA zelf ook aan dat het niet per se de meest betrouwbare data is waar we naar kijken.

Volgens de instantie is het namelijk zo dat bepaalde bevolkingsgroepen vaker geneigd zijn om te klagen dan anderen. Daardoor zien we bijvoorbeeld minder vaak luxe-merken in de lijst voorkomen en springen juist de volume-merken naar boven. Daaruit zouden we dan wel weer kunnen opmaken dat Tesla-rijders een klaagvolkje zijn, want alleen Model Y-rijders komen niet in de top 10 voor.