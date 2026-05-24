Verrassing: BMW M3 Touring GT3 is sneller dan M4-broer

De coolste 1 aprilgrap ter wereld werd dit jaar realiteit. BMW bouwde voor de grap een M3 Touring in dezelfde stijl als de M4 GT3 die momenteel gehomologeerd is voor de GT3-klasse. Het internet reageerde er echter zo positief op, dat het dit jaar een echte raceauto werd. Op de reeds gereden Nürburgring 24-uursrace reed Schubert Motorsport mee met een M3 GT3 Touring. Dat bleek geen verkeerde keuze te zijn.

Er is een reden dat een stationwagon niet altijd de snellere keuze is voor een auto. Meer ruimte betekent een grotere auto en een grotere auto betekent meer gewicht. Je verwacht dus dat de M3 GT3 Touring van Schubert een gebbetje wordt. Leuk, we hebben de aandacht weer binnen, nu weer terug naar M4 GT3's. Die zijn compacter en lichter, dus beter.

M3 GT3 Touring was sneller?!?

Het tegenovergestelde blijkt juist. De BMW M3 GT3 Touring is vijfde geëindigd in het algemeen klassement. Een klassewinst in de 'SP-X'-klasse waar de Touring onder valt, maar vergeleken met andere GT3-auto's moesten er vier auto's voorgaan. Helaas waren er meerdere omstandigheden waardoor het team met de stationwagon niet beter kon krijgen dan de vijfde plek, waaronder slecht weer richting het einde wat de auto behoorlijk liet glibberen (wat grotendeels aan de banden wordt geweten). Daardoor was plek vier voor een BMW M4 GT3. De tijden vergelijken tussen de M3 en M4, ook binnen het team van Schubert die een M4 GT3 hebben als tweede auto, is wel interessant.

De beste ronde van de BMW M3 GT3 Touring was namelijk twee seconden sneller dan de M4 GT3! Zonder de tegenslagen van het weer was er dus een kans geweest dat de Touring een beter resultaat had neergezet dan de coupébroer. Er zat op papier meer snelheid in de stationwagon dan de coupé. Niet een stom grapje dus, maar een echte potente GT3-auto. Wie had dat gedacht?

Tegen Motorsport.com vertelt één van de coureurs van de M3 GT3 Touring, Jens Klingmann, hoe dat kan. De vorm van de carrosserie en de rolkooi biedt in de Touring meer stijfheid. Dat werd eerst gezien als een nadeel, maar tijdens de race zorgde dit ervoor dat je beter gebruik kon maken van de banden. Voor zover wij begrijpen kwamen die veel sneller op temperatuur, waardoor je na elke stop weer vrij snel op de juiste snelheid zat. Ook heeft het moeten voldoen aan de Balance of Performance (standaardregels die elke auto competitief maken) voordelen: de andere afstelling voor de achterspoiler van de M3 zorgde voor meer downforce bij de Touring. De BoP leverde zelfs op dat de Touring een voordeel kreeg bij topsnelheid.

Tot nooit meer ziens

Gaat BMW dan nu ervoor zorgen dat de M3 GT3 Touring de nieuwe standaard wordt voor GT3-auto's? Nee. Zoals gezegd reed de Touring tijdens de 24-uursrace mee in de SP-X-klasse, bedoeld voor experimentele raceauto's exclusief voor de N24. Een andere auto in die klasse was de HWA 190 EVO.R. Dat levert vaak op dat je voor één jaar je shine pakt, maar daarna niet meer. Ook Schubert zal dus voor volgende edities weer volledig voor M4 GT3's moeten gaan. Jammer, want het betekent dat de carrière van de M3 GT3 Touring nu al voorbij is.

