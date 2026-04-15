Huh? De 911 GT3 S/C is goedkoper dan de normale GT3!

Gisteren onthulde Porsche de 911 GT3 S/C, de cabrioversie van de GT3, die gebaseerd is op de 911 S/T. Die zal wel peperduur zijn? Dat klopt, maar toch valt de prijs mee.

Om maar met de deur in huis te vallen: de Porsche 911 GT3 S/C kost €382.600. ‘Dat valt helemaal niet mee’ horen we jullie denken, maar vergeet niet dat de Porsche 911 S/T €411.000 kostte. Dat verschil is te verklaren, want de S/T was gelimiteerd en de S/C is dat niet.

Goedkoper dan de gewone GT3

Als we gaan vergelijken met de gewone GT3 valt de prijs óók mee. De GT3 S/C is weliswaar €53.000 duurder, maar dan heb je wel de nodige extra’s waarvoor je moet bijbetalen op de GT3 coupé. We hebben de configurator even aangeslingerd om te kijken hoe groot het verschil nu echt is.

Als je een gewone GT3 bestelt met goudkleurige magnesium velgen en carbon-keramische remmen – die bij de S/C zijn inbegrepen – kom je uit op €382.729. Wat blijkt? De GT3 S/C is gewoon goedkoper dan de normale GT3! Terwijl cabrio’s áltijd een meerprijs hebben. Bovendien heeft de GT3 S/C carbon deuren en spatborden ter gewichtsbesparing, die dus ook gratis zijn.

Duurder kan ook

Overigens kun je de GT3 S/C nog een stuk duurder maken als je wil. Voor het Street Style-pakket mag je bijvoorbeeld €29.917 aftikken. Voor dit bedrag krijg je striping op de buitenkant en rood leer met ruitjesbekleding aan de binnenkant. En wil je een Sonderwunsch-kleur? Dat is dan €35.881. Zo kennen we Porsche weer!

Wil je zelf ook even onder werktijd spelen met de configurator?