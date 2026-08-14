Verrassing: de McLaren McL 6GT is een retro supercar met een échte handbak

Het is al een tijd geleden dat we aangenaam verrast zijn door een McLaren, maar nu hebben ze het toch geflikt. De McL 6GT heeft een retrodesign én een handbak!

Het probleem van veel McLarens is dat het design een beetje generiek en klinisch is. Het roept niet de begeerte op die sommige Ferrari’s of Aston Martin’s oproepen. Met deze McL 6GT gooien de Britten het echter over een andere boeg. Deze auto ziet er totaal anders uit dan we gewend zijn van de moderne McLarens.

Terug naar het verleden

Dat komt omdat McLaren teruggrijpt naar het verleden. De McLaren McL 6GT (ja, die naam bekt niet echt lekker) is geïnspireerd op de M6GT. Deze auto was op zijn beurt weer gebaseerd op de McLaren M6A Can-Am racer. Dit was de eerste poging van McLaren om een straatauto te bouwen. Helaas is het bij één exemplaar gebleven. Nu gaat McLaren dus voor de herkansing.

De McL 6GT is niet alleen retro qua design: deze auto heeft ook een handbak. En dan bedoelen we een échte handbak, geen neppe handbak zoals in de Koenigsegg CC850 en de Ferrari 12Cilindri Manuale. De handbak is die auto's is feitelijk gewoon een automaat die je kunt bedienen als handbak.

Over de verdere techniek is nog weinig bekend. We weten alleen dat de auto een V8 krijgt. Reken erop dat het geen hybride wordt, want McLaren benadrukt dat deze auto juist heel analoog en mechanisch wordt. Ook moet de McL 6GT heel licht zijn, dankzij een carrosserie die volledig uit carbon bestaat. Dat klinkt allemaal veelbelovend.

Kentering in de hypercarwereld?

Het lijkt erop dat er nu toch langzaam een kentering begint te ontstaan in de hypercarwereld, met minder focus op pk’s en meer focus op een beleving. Gordon Murray was de trendsetter, maar nu kiezen ook Hennessey en McLaren voor een puristische benadering. Dat kunnen we alleen maar toejuichen.

Dan nu het slechte nieuws: de McLaren McL 6GT is nog een concept. Een productiemodel komt pas in 2028. Waarschijnlijk vereist de handbak nog wat ontwikkelingstijd, maar wil McLaren het publiek toch alvast warm maken.

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