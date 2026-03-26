Verrassing: dit is de elektrische Ford Transit City

In 2022 lanceerde Ford de elektrische E-Transit, en dat is voor bedrijfswagenbegrippen nog niet zo lang geleden. Toch komt Ford nu opeens met een volledig nieuwe elektrische Transit: de Transit City. Hoe zit dat?

Het antwoord is simpel: dit is niet de vervanger van de E-Transit, maar een model dat daaronder komt te staan. Het wordt wel heel onoverzichtelijk, want Ford heeft nu een Transit Courier, een Transit Connect, een Transit City, een Transit Custom én een Transit. Dat zijn geen verschillende uitvoeringen, maar allemaal verschillende modellen.

Minimalistisch of kaal?

Qua design is de Ford Transit City heel erg basic. Je kunt het minimalistisch noemen, maar je kunt het ook gewoon kaal noemen. Wat jij wil. Maar goed, bij een bedrijfswagen is het design niet het belangrijkste.

Waar het wel om draait zijn de specificaties. De standaard Transit City heeft een laadvolume van 6,4 kubieke meter. Dat is méér dan dat van een Transit Custom (wat vroeger de normale Transit was), terwijl dit model lager is gepositioneerd. Het laadvermogen bedraagt 1.045 kg. Er is ook nog een hoge variant. Daarin kun je tot 8,5 kuub kwijt en het laadvermogen komt uit op 1.235 kg. Een chassiscabine behoort ook tot de mogelijkheden.

Alleen voor de stad

Ook niet onbelangrijk bij een elektrische bus: de range. Die is niet heel indrukwekkend, met 254 kilometer WLTP. Let wel: dat is de maximale range, sommige varianten komen nog minder ver. De E-Transit Custom doet het met 370 kilometer een stuk beter. Maar goed, deze bus heet niet voor niets Transit City. Dit ding is niet bedoeld om stad en land af te reizen.

Wat de Transit City moet kosten? Dat is nog niet bekend. Ford belooft alleen een “uiterst scherpe prijs”. In mei zijn de prijzen als het goed is bekend, want dan opent Ford de orderboeken.