Verrassing. Flitspalen zijn niet goed voor de verkeersveiligheid

Flitsen blijft een lucratieve business, maar het zorgt niet voor een afname van de verkeersongelukken. Die conclusie kunnen we wel trekken nadat de we de cijfers eens onder ogen kregen.

We gaan daarvoor even de provincie in. Naar West Friesland en dat blijkt inmiddels een soort pinautomaat voor de staatskas. Hardrijders tikten vorig jaar samen namelijk bijna 3,9 miljoen euro af aan snelheidsboetes. En dat bedrag gaat nogal hard omhoog. In 2021 was het nog iets meer dan 1,2 miljoen euro, maar sinds de flexflitser hier rondzwerft schiet het compleet door.

Vooral Hoorn en Medemblik zijn jackpotgebied. Alleen daar werden binnen de bebouwde kom al meer dan 13.000 boetes uitgedeeld. Medemblik spant sowieso de kroon met dik 73.000 snelheidsboetes in vijf jaar tijd. Inclusief de A7 dus. Kennelijk staan ze daar niet alleen bekend om de stoomtram en oude haventjes.

Flitsen zorgt niet voor minder ongelukken

Het mooie is alleen: al dat geflits lijkt de verkeersveiligheid niet direct wonderbaarlijk te verbeteren. Op de Provincialeweg bij Hoorn gebeurden vorig jaar juist méér ongelukken dan in de jaren ervoor. Ook op de Westfrisiaweg blijft het raak, inclusief gewonden en zelfs dodelijke ongelukken. Dus terwijl de boetebedragen records breken, blijven de ambulances ook gewoon rijden.

Volgens Veilig Verkeer Nederland werkt alleen bekeuren sowieso niet. Wegen moeten slimmer ingericht worden en automobilisten moeten beter worden opgevoed. Het ministerie zegt eigenlijk hetzelfde, maar meldt er wel eerlijk bij dat die miljoenen gewoon in de algemene staatskas verdwijnen. Dus nee, dat geld gaat niet rechtstreeks terug naar extra asfalt, veiligere kruispunten of een gouden vangrail.

En slecht nieuws voor mensen met een zware rechtervoet: tot 2029 komen er juist meer flitspalen bij.

Dus pas maar op. Voor zowel je portemonnee én je gezondheid...