Verrassing! Full Self-Driving komt toch niet dit jaar

Hahaha, die Elon Musk, die zit ook altijd vol verrassingen. Dit keer schudt hij uit z’n mouw dat Unsupervised Full Self-Driving toch niet haalbaar is in 2026. Hij maakte blijkbaar een grapje toen hij zei dat het wel kon.

Mocht je nu een beetje de kwijt weg zijn over al het gesteggel over Full Self-Driving, dan vinden we dat niet heel raar. Om dingen nog onduidelijker te maken dan ze al zijn, heeft Tesla namelijk besloten om de woorden ‘supervised’ en ‘unsupervised’ voor de benaming ‘Full Self-Driving’ te zetten. Daarmee geeft het eigenlijk aan of de auto wel of niet zonder toezicht zelf kan rijden.

Naast dat je je kunt afvragen in hoeverre zelf rijden überhaupt zelf rijden is als er toezicht nodig is, krijgen klanten tot dusverre alleen toegang tot de ‘supervised’-variant. Musk had wederom beloofd dat de volledige variant, ofwel de ‘unsupervised’-versie voor het eind van het jaar zou komen. Maar dat is niet het geval. Vooralsnog blijft het alleen getest worden in de enkele Robotaxi’s die het merk heeft rondrijden in Austin, Dallas en Houston.

Waarom het uitstel?

Musk werd ook gevraagd naar de reden voor het uitstel. Daarop kwam hij vreemd genoeg niet echt met een verrassend antwoord. Volgens hem heeft het systeem nog steeds moeite met lastige en moeilijk overzichtelijk kruispunten, onverwachte verkeerssituaties, wisselend weer en zelfs slechte wegbelijning. Kortom, de bekende problemen die ook de concurrenten al jaren niet lijken te kunnen tackelen.

Opmerkelijker is dat Musk aangaf dat hij expliciet met de uitrol van unsupervised FSD wil wachten tot het als echt veilig verklaard is. Iets wat niet helemaal bij de manier van werken van de man past. Het kan nog gekker, want Musk liet ook een vorm van terughoudendheid zien op deze materie. Hij gaf toe dat het niet heel handig was om FSD te pushen als er gewerkt wordt aan belangrijke softwarematige upgrades die niet alleen tijd kosten, maar ook de veiligheid zullen verbeteren.

Ondertussen is bekend dat het huidige FSD niet op grote schaal uitgerold kan worden en dat er een update naar versie 15 nodig is. Volgens Musk komt die op z’n vroegst eind dit jaar, maar hoogstwaarschijnlijk pas volgend jaar en zal die “volledig op AI” draaien. Maar ook op deze belofte zouden wij nog geen abonnement op FSD nemen.