Verrassing: deze retro-achtige supercar heeft Koenigsegg-power

Wat ooit begon als een moderne interpretatie van de Lancia 037, neemt nu bijzondere vormen aan. De 'simpele' Kimera EVO37 van een paar jaar terug is niet meer de restomod die het ooit was. Inmiddels is het platform zijn eigen leven gaan leiden en leent de nieuwste moderne interpretatie van de 037 zijn motor van een partij waarvan iedereen wel een motor wil. Koenigsegg.

De nieuwste creatie, die niet toevallig in het weekend van Villa d'Este zijn debuut maakt, heet de Kimera K-39. Om toch maar even te beginnen met het koetswerk: ja, je ziet er nog wel duidelijk Lancia 037 in. Toch is het allemaal een stuk heftiger dan wat de EVO37 inzette. Inmiddels heeft 'ie wel héél brede heupen, overal koelgaten en luchtwegen en een knots van een spoiler.

Motor

Onder de kap is het dus een interessanter verhaal. De EVO37 haalde ook onder de kap zijn inspiratie bij de 037 vandaan, daar lag een 2.1 liter grote viercilinder. In de K-39 vind je de V8 van Koenigsegg, met twee turbo's. Goed voor 1.000 pk en 1.200 Nm. Volgens Kimera zijn er een tal van aanpassingen gedaan om het lagere vermogen aan te kunnen dan wat Koenigsegg gewend is. Bijzonder, bij 1.000 pk. En het is niet dat Koenigsegg een vrachtwagen met motoren in Italië heeft neergezet en ze redden zich er maar mee daar: de Kimera K-39 heeft een eigen stukje Koenigsegg-software, waardoor de services die het Zweedse merk gebruikt om de auto's te monitoren ook werkt voor dit uitstapje. Kimera heeft ook hulp gekregen van Dallara, maar meer qua advies en niet perse iets tastbaars.

Racing

Kimera heeft zich voor de K-39 natuurlijk flink laten inspireren door de motorsport. Vandaar dat er direct een tweede versie komt die er nog heftiger uit ziet. Mede dankzij een Martini-livery à la 037, maar met de rally op onverharde paden heeft deze sportversie niks te maken. Kimera ambieert namelijk een pijlsnelle klim op Pikes Peak met de K-39 in race-uitdossing, maar het wordt wel een auto die (belangrijke) klanten mogen kopen. Er komen 10 stuks van deze extra bespoilerde versie. En ja, geloof het of niet, Kimera belooft dat ook deze versie gewoon straatlegaal is.

Een bijzondere samenwerking, want Koenigsegg leent vrijwel nooit hun spullen uit. Zo'n dikke bak geweld onder de kap van de Kimera K-39 moet wel een bloedstollende auto opleveren. We gaan het zien, want na de introductie op Villa d'Este gaan beide versies gelimiteerd in productie.