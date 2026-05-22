Verrassing: Stellantis komt met nieuwe sportwagen (en die is niet elektrisch!)

Sorry voor alle Stellantis-artikelen, maar ze hebben nu eenmaal heel veel nieuws in één keer naar buiten gebracht. Dat kunnen wij ook niet helpen. Gelukkig hebben we nog een nieuwtje dat ook interessant is voor de liefhebbers. Naast alle crossovers (en een Peugeot shooting brake) komt er namelijk ook een heuse sportwagen.

Dodge Copperhead

En nee, het is geen Maserati, maar een Dodge. Voor Dodge zitten er twee nieuwe modellen in de pijplijn. De eerste is een SUV genaamd de GLH. Veel interessanter is het tweede model. Deze heeft nog geen naam, maar we zien duidelijk het silhouet van een sportwagen met een enorme spoiler.

Volgens geruchten gaat deze auto Copperhead heten. Deze naam is afgeleid van een concept car uit 1997 die een baby-Viper moest voorstellen. De nieuwe sportwagen lijkt echter veel meer op een Charger Daytona dan op een Viper.

Met V8?

Waarschijnlijk is het dus een extreme versie van de Charger. De grote vraag is: wat voor aandrijflijn krijgt deze auto…? De Charger Daytona is verkrijgbaar met een elektrische aandrijflijn en een zes-in-lijn. Maar dat is natuurlijk niet wat je wil in een Amerikaanse sportwagen. Je wil een V8.

Het goede nieuws is alvast dat de Copperhead gewoon een verbrandingsmotor krijgt. Car and Driver heeft al een glimp van de auto opgevangen en zij hebben uitlaten gespot. Ze kunnen ook bevestigen dat het een afgeleide is van de Charger, maar dan een stuk extremer.

Het is heel goed mogelijk dat de Copperhead een V8 krijgt. Stellantis heeft namelijk de SRT-divisie nieuw leven ingeblazen en ze hebben de HEMI V8 weer teruggebracht in de Ram. Oftewel: ze hebben weer een meer traditionele koers ingezet, en een nieuw vlaggenschip met V8 zou daar natuurlijk perfect bij passen. Wij zeggen: kom maar door!