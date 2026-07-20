Verspreekt Toto Wolff zich over valsspelend Mercedes?

Terwijl Mercedes de Formule 1 domineert, zorgt de FIA voor een nadeeltje voor Red Bull Racing. Op basis van motortests zou niet de Mercedes-krachtbron maar die in de auto van Verstappen en Hadjar het sterkst zijn. Volgens de nieuwe ADUO-regels moet Red Bull daarom beperkt worden in de doorontwikkeling van de motor. Je kent dit verhaal van een paar weken geleden nog wellicht.

Nu laait er opnieuw een discussie over op en wel door niemand minder dan Toto Wolff. De teambaas van het Mercedes F1-team let normaal gesproken heel goed op zijn woorden, maar deze keer lijkt hij een slippertje te hebben gemaakt. Of zit er nog meer achter de uitspraak van de Oostenrijker?

Wat zei Wolff dan? In een interview na de GP van België zegt Wolff: "Als team geven we alles wat we hebben. We hebben de krachtigste motor en een top auto die in staat is om te winnen." Eh, maar een paar weken terug had Red Bull nog de sterkste motor en moest ervoor boeten.

Red Bull reageert

We krijgen ook meteen een response uit kamp-RB. Teambaas Laurent Mekies wordt geconfronteerd met de uitspraken van Wolff en zegt: "Ik denk dat Toto gelijk heeft’’, lacht Mekies. “En daarom hadden ze een aanzienlijk voordeel op de rechte stukken, iets wat we de afgelopen weekenden hebben gezien."

Leuk dat Mekies erom kan lachen, maar is dit niet precies hetgeen dat er mist bij de huidige teamleider? Hij mist de eigenschap om af en toe een klootzak te zijn en andere teams erbij te lappen, zo lijkt het.

“Red Bull moet aan de bel trekken”

Ook ex-F1-coureur en inmiddels analist Karun Chandhok vindt dat Red Bull hier meer mee moet doen. “Als ik Red Bull was zou er meteen een belletje rinkelen en zou ik direct de FIA telefoneren. Eén van de twee volgende zaken is er aan de hand: of Red Bull heeft echt de beste motor, en in dat geval alle lof voor een nieuwe start-up, of ze hebben een politieke strijd verloren’’, zegt hij.

Volgens Chandhok ligt het aan het tweede, ”omdat Mercedes de upgrade heeft gekregen. Dus ofwel hebben ze het op politiek vlak verloren, ofwel liggen ze daadwerkelijk achter. En ik weet het niet, maar hoe je het ook bekijkt, ze hebben voor hun gevoel in beide gevallen als de verliezers aan het kortste eind getrokken."

Gaat de FIA ingrijpen?

Er is nog geen reactie van de FIA op de uitspraken van Wolff. Die verwacht ik eerlijk gezegd ook niet. De ADUO-ranglijst is gemaakt en ik denk niet dat de FIA die nog gaan aanpassen omdat Wolff iets roept. Wat mij betreft is het volgende aan de hand: Wolff doelt op de complete aandrijflijn met ‘de motor’. Bij de ADUO-berekeningen ging het puur om de verbrandingsmotor. Het is prima mogelijk dat Red Bull meer vermogen uit de V6 krijgt, maar dat Mercedes een betere balans heeft tussen elektrisch vermogen en kracht uit de peutverbrander.

Wat denk jij?