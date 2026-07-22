Verstappen-adviseur: “Max blijft ook na 2028 in de Formule 1”

Met alle geruchten en voorspellingen uit de F1-wereld over de toekomst in de sport van Max Verstappen verlang ik terug naar de tijd waarin Helmut Marko nog ieder raceweekend aanwezig was. Je kunt zeggen van de oud-Le Mans-winnaar wat je wilt, maar hij zorgde in ieder geval voor reuring. En, ook niet onbelangrijk, dat Verstappen zo vroeg in een F1-auto werd gezet.

Inmiddels doet Marko het allemaal wat kalmer aan. Laatst kwam hij nog in het nieuws doordat hij in Amsterdam gespot was met Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen. Dat was een storm in een glas water volgens Marko. Zo’n afspraak, dat deed het trio wel vaker. Maar nu laat Marko zich ook uit over de veelbesproken F1-toekomst van Max Verstappen.

Marko en Max kletsen over katten

Marko geeft eerst een inkijkje in de gesprekken die hij met Verstappen voert. “We hebben af en toe contact, we praten weleens met elkaar, maar als de auto niet competitief is, praten we over onze katten. Die van mij plast overal in huis. Hij heeft er ook een, die doet precies hetzelfde!’’

Vervolgens gaat hij over op de orde van de dag: hoe ziet Marko de toekomst van Verstappen voor zich? “Het belangrijkste is dat Max een competitieve auto heeft, zoals in Monaco of Oostenrijk . In Silverstone zaten ze er weer ver vandaan en dus is het zaak dat we weer consistent worden.’’ Als Verstappen een auto heeft om mee te doen voor de overwinning, dan ziet Marko een extra lang F1-verblijf voor zich voor de Nederlander.

De Oostenrijker zegt: “Het echte racen met een V8-motor begint in 2030 of 2031 . Max moet tot die tijd vol weten te houden. Al het geld zit in de Formule 1 en dat is waarom ik denk dat we Max ook na zijn contact met Red Bull in 2028 nog in de koningsklasse gaan zien.’’

Nu denk ik persoonlijk dat het geld niet snel de drijfveer is bij Verstappen, maar die V8-motor, die zou die zomaar eens wel als reden kunnen zien om nog even rond te blijven kachelen in de F1. Of Verstappen dan ook nog bij RB rijdt, dat krijgen we niet te weten van Marko.

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