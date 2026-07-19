McLaren stelt onmogelijke voorwaarde om Verstappen binnen te hengelen

Het is voor de verandering eens retespannend wie er dit jaar met het kampioenschap vandoor gaat in de Formule 1. Kimi Antonelli en George Russell bij Mercedes lijken op een Rosberg-versus-Hamilton-strijd af te stevenen in hoe zij de punten binnen harken. En over Lewis gesproken: hij heeft zijn draai gevonden bij Ferrari en hijgt George Russell in de nek. Wie ontbreekt in al deze gesprekken rond de top is Max Verstappen. Na vier wereldkampioenschappen was het vorig jaar al niet genoeg om nummer vijf te pakken, maar dit jaar gaat het helemaal ruk. Om die reden komen transfergeruchten niet uit de lucht vallen. Maar waar moet 'ie dan heen?

Ieder stoeltje in de Formule 1 is in theorie een schopstoel. Dat wordt al helemaal erg als je de kans krijgt om een viervoudig wereldkampioen binnen te hengelen. Tegelijkertijd lijken de belangrijkste teams in de F1 momenteel wel content te zijn met hun line-up. Zo ook McLaren, één van de teams waar geruchtmatig een Verstappen-vormig gat in het team lijkt te komen. Al ging dat voornamelijk omdat Max nu een lijntje heeft met McLaren: één van hun junioren met potentie, de Belgische Dries van Langendonck, gaat onder Verstappen Racing verder met zijn carrière.

McLaren en Verstappen

F1-reporters en persconferenties zijn toch een beetje als Nederland op het WK: gewoon maar proberen, ook al is de kans op succes aardig klein. Dus ondanks dat geruchten over een transfer voor Verstappen veel weg hebben van een storm in een glas water, worden er toch vragen over gesteld. Max doet dat op zijn eigen droge manier. Teambaas Andrea Stella van McLaren heeft er een origineel antwoord op. Want het gerucht gaat dat Verstappen ervoor zou zorgen dat Oscar Piastri een functie elders krijgt en Lando Norris en Max Verstappen de gezichten worden van het team. De manager van Piastri, Mark Webber (wel te verwarren met de Mark Webber die voor Red Bull reed, want dat is hij), ontkent deze geruchten stellig.

Derde auto

Andrea Stella heeft een oplossing voor de mensen die Max Verstappen graag in het oranje zien bij McLaren. Hij noemt Verstappen bij het team laten tekenen een fascinerende kans. "Maar dan moet 'ie wel in een derde auto terechtkomen". Ja, McLaren had Verstappen al lang laten tekenen als Norris dan wel Piastri gewoon konden blijven zitten. Stella voegt er een "mij niet bellen" aan toe: Verstappen bij ons moet je echt neerleggen bij degene verantwoordelijk voor dat er maar twee auto's per team worden gebruikt. Als dat verandert willen ze de kans aangrijpen.

Het is een grappende manier om twee dingen te bevestigen die we al lang weten: F1-teams hebben altijd hun hengel uitstaan voor kansen, maar of ze de hengel ook binnenhalen is afhankelijk van te veel zaken. En het bevestigt dat McLaren content is met hun huidige duo. De spanning van het vorige seizoen met hun beide auto's in de top drie en met een beschamend grote afstand met de nummer twee in het constructeurskampioenschap, tonen aan dat McLaren echt wel een goed tweetal heeft met Norris en Piastri. En Verstappen? Die redt zich wel. (via Motorsport.com)

Voor de duidelijkheid, de headerfoto is een poging tot een @jaapiyo-esque fotosoep, niet iets wat echt bestaat.

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