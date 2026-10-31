Verstappen en Lawson krijgen gridstraffen voor vechten tijdens FP2

We zijn nog niet eens aan het strijden voor iets, of het loopt al uit de hand in Mexico. Max Verstappen en Liam Lawson tikte elkaar bijna van de baan tijdens een oefensessie waarin dat helemaal nergens voor nodig was. De stewards vonden dat maar raar en grepen evenzo raar in.

Tijdens de tweede oefensessie voor de Grand Prix van Mexico, kwamen Max Verstappen en Liam Lawson elkaar tegen in bocht 12, vlak voor het stadion van Autodromo Hermanos Rodriguez. Verstappen deed een poging om Lawson daar in te halen, koos de binnenbocht en remde zo laat dat hij precies halverwege de bocht halverwege de auto van Lawson uitkwam en hem daardoor forceerde om de bocht ruimer te nemen. Op dat moment had Lawson, die op een cooldown lap was, het kunnen laten gaan, maar die had het gehad met de dive bomb-tactieken van de viervoudig wereldkampioen. Hij besloot te vechten voor zijn positie op de baan. Daardoor zaten twee, die inmiddels in het stadion aangekomen waren, elkaar zo veel in de weg dat Verstappen van de baan werd gedrukt. Tot overmaat van ramp, raakte de twee elkaar bij het terugkomen op het asfalt van Verstappen, resulterende in schade voor beide.

'Hij is niet in de positie om dit te doen'

Verstappen was logischerwijs niet te spreken over de actie van Lawson. Volgens hem zou een coureur die in zijn positie zit (op de schopstoel bij Racing Bulls) niet het gevecht aan moeten gaan met iemand die in de positie van hemzelf zit. "Ik snap niet wat er door zijn hoofd ging. Vanuit mijn perspectief is het niet heel erg slim om je zo te gedragen als je in zijn positie ziet, om te proberen het gevecht met mij aan te gaan", verklaarde de Limburger na de oefensessie.

Nu kun je heel lang discussiëren over wie hier nu eigenlijk fout was. Was het Verstappen die op een niet bepaald nette manier zijn positie op de baan probeerde te verbeteren? Of was het Lawson die het gevecht onnodig aanging? De stewards hadden er in ieder geval de nodige uren voor nodig om tot een conclusie te komen. Daarbij telde uiteindelijk het zwaarst dat iedereen op voorhand gewaarschuwd was door de FIA, omdat er de laatste tijd vaker aanvaringen tussen coureurs waren tijdens de oefensessies.

"De coureurs van beide auto’s gedroegen zich op een manier die door de stewards als onaanvaardbaar werd beschouwd, met name gezien de waarschuwing die eerder die dag tijdens de teammanagersvergadering was gegeven", staat er in het strafdocument van de FIA. "Beide coureurs gaven toe dat de manoeuvres onnodig en ‘onhandig’ waren. Gezien het feit dat er dit jaar al soortgelijke incidenten waren geweest tussen coureurs tijdens de vrije trainingen, hebben de stewards besloten de straf te verzwaren van een formele waarschuwing naar een straf in de startopstelling, met name gezien de waarschuwing die tijdens de teammanagersvergadering was gegeven en in overeenstemming met andere incidenten waarbij contact tussen de auto’s plaatsvond tijdens de vrije trainingen in voorgaande jaren."

Wat is die straf dan? Een gridstraf van één positie. Gelukkig had Max toch al niet meer de ambitie om te strijden voor een hogere plek in het klassement...

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