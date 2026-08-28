Dit stuk Nederlandse F1-historie kan van jou zijn!

De Formule 1 komt voorlopig niet meer terug naar Nederland. Wil je toch een herinnering aan het allerlaatste F1-weekend op Zandvoort in huis halen? Dan is dit een mooie kans!

Via het platform F1 Authentics veilt de Formule 1 namelijk het racepak dat Max Verstappen droeg tijdens het weekend op het duinencircuit. Het uniform op de veiling is “tijdens een sessie van de GP van Nederland 2026”. Welke sessie wordt niet gezegd. Ik verwacht daarom dat dit niet het racepak is dat Verstappen gedurende die net niet hele ronde tijdens de race droeg, maar toch: een mooi verzamelitem met de handtekening van Verstappen erop voor aan de muur, toch?

Red Bull Racing ontwierp speciaal voor de Nederlandse GP een oranjegetint racepak voor Verstappen waardoor de kleding makkelijk te herkennen is als Dutch GP-racepak. Extra leuk: Verstappen heeft tijdens het raceweekend zijn handtekening op het racepak gezet.

Extra leuk

Prima, zo’n veiling, maar er zitten nog wat leuke extra’s aan. Zo gaat de volledige opbrengst naar het goede doel van Red Bull, Wings for Life. Om zoveel mogelijk geld op te halen, zit er nog meer vast aan de prijs dan alleen het racepak. Degene met het hoogste bod mag voor de overhandiging afreizen naar de Red Bull Technology Campus in Milton Keynes. Na een rondleiding op de campus staat Max Verstappen zelf je daar op te wachten om je de hand te schudden en het racepak te overhandigen.

Tof toch? Bieden op F1 Authentics kan tot 1 september 00:00 uur. Het hoogste bod is al hard op weg richting 45.000 euro. Wat heb jij voor het racepak, plus F1-fabrieksrondleiding, plus meet and greet met Verstappen over?

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