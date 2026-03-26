Verstappen stuurt op Trumpiaanse wijze journalist weg

Max Verstappen is iemand die niet politiek correct is, en dat is verfrissend in een wereld van sporters die helemaal doodgemediatraind zijn. Vandaag liet hij zich wel een beetje kennen.

Tijdens een Red Bull-persconferentie vanochtend in Japan weigerde Max Verstappen de pers te woord te staan voordat een specifieke journalist de ruimte verliet. Het ging om Giles Richards van The Guardian. Hij had vorig jaar na de GP van Abu Dhabi een vraag gesteld die Max niet leuk vond.

Richards vroeg toen of Verstappen spijt had van zijn actie in Spanje. Hij kreeg toen een tijdstraf aan zijn broek, die hem kostbare punten kostte. Achteraf had dat het verschil kunnen maken tussen wel of geen kampioen worden. Maar ja, zo zijn er wel meer momenten. Max reageerde dan ook: “Je vergeet alle andere dingen die in mijn seizoen gebeurd zijn.” Hij was duidelijk not amused, want hij voegde er ook nog aan toe “Wat sta je nou dom te grijnzen?”

Dit was ook een irritante en onnodige vraag, dus we snappen dat Max in zijn kuif gepikt is. Tegelijk is behoorlijk Trumpiaans om een journalist weg te sturen omdat hij ooit een vraag heeft gesteld die je niet aanstond. Alle Verstappen-fans vinden dit natuurlijk prachtig, maar we zouden meer respect voor Max hebben als hij een vervelende vraag gewoon pareert met een sterk antwoord.