Verstappen gaat helemaal los over teamgenoten

Max Verstappen staat niet nou bepaald bekend om het inslikken van zijn mening. Als iets hem niet bevalt, hoor je dat meestal sneller via de boordradio dan tijdens de interviews na afloop. Ook in Hongarije hield de viervoudig wereldkampioen zich niet in, al waren dit keer niet zijn eigen engineers maar de Racing Bulls-coureurs de sjaak.

Niet Lambiase, maar de Racing Bulls

Verstappen begon de Grand Prix vanaf de tweede startrij nadat gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli hem een paar plaatsen opleverden. Ondanks een nogal moeizame kwalificatie werkte hij zich wel op naar de tweede plaats, maar onderweg liep de frustratie ook regelmatig op.

De Nederlander klaagde opnieuw over het schakelen van de RB22, maar de heftigste boordradio van de middag kwam op een heel ander moment. Terwijl Verstappen probeerde op te rukken, kwam hij vast te zitten achter de twee Racing Bulls-coureurs Liam Lawson en Arvid Lindblad, die verwikkeld waren in hun eigen gevecht.

Volgens beelden die later op sociale media verschenen, verloor Verstappen daar zichtbaar tijd. Daar had Verstappen uiteraard wat over te zeggen.

"They should get a penalty. This is f***** ridiculous, these morons! My God."

Blauwe vlag of niet?

Na afloop gingen geluiden rond dat de FIA tijdens de race problemen had met het systeem van de lichtpanelen en de blauwe vlaggen. Daardoor zouden sommige coureurs signalen hebben gekregen terwijl er helemaal geen snellere auto achter hen reed. Of dat ook hier meespeelde, is nog een beetje onduidelijk. De twee Racing Bulls-coureurs finishten uiteindelijk als achtste en tiende, terwijl Verstappen ondanks alle ergernissen alsnog als tweede over de streep kwam.



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