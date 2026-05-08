Verstappen gaf Red Bull een onverwacht cadeautje in Miami

Of je de 360-graden spin van Max Verstappen nu 'puur geluk' of een prachtig staaltje stuurmanskunst vond, een ding is zeker: de upgrades die Red Bull op de RB22 heeft geschroefd gaven de Nederlandse coureur meer snelheid. Toch was Max zelf de grootste snelheidsupgrade, bleek na de race.

Max was sneller dan verwacht

Red Bull had voor de aankomst in Miami maar liefst zeven nieuwe upgrades klaarstaan voor de RB22. Dat die naar verwachting hun werk deden, werd al duidelijk tijdens de kwalificatie, waarin Max zijn bolide als tweede over de lijn wist te krijgen. Helaas kon hij die positie niet verzilveren. Of helaas, misschien was het wel een geluk bij een ongeluk. De man achter het stuur wist na zijn spin namelijk veel meer snelheid uit de auto te krijgen dan zelfs Red Bull had verwacht, zo verklapt Technisch manager Pierre Waché van het team.

De Verstappen-factor

Al vindt de techneut het jammer dat Verstappen niet in de top drie eindigde, hebben de RB22 en het team volgens hem wel bewezen dat ze in staat zijn om weer mee te doen in de top van het strijdveld. Sterker nog, het hele team was verrast wat Max met de aangepaste auto kon doen. Men had een snelheidsboost verwacht, maar de Verstappen-factor was daar blijkbaar niet in berekend.

"De upgrades leverden wat we hadden verwacht, maar nadat we wat andere problemen opgelost hadden, wist ook Max nog wat extra performance te vinden, wat we niet hadden zien aankomen", aldus Waché. Helaas laat de man in het midden hoeveel winst de Limburger boven verwachting wist te realiseren.