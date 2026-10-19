Verstappen haalt uit: ''Er is geen plek voor zulk gedrag in onze sport''

Afgelopen weekend was Max Verstappen te vinden op het Portugese Autódromo Internacional do Algarve, oftewel Portimão. Na de race moet hem iets van het hart.

Verstappen deed mee aan de 3-uursrace in de GT World Challenge Europe Endurance Cup. Na een matige kwalificatie mag de AMG met startnummer 3 als dertiende aan de race beginnen. Gedurende de race schuift het team gestaag op richting de podiumplaatsen.

Na een safety car gaat het bij de herstart mis. Verstappens teammaat Chris Lulham zit dan in de auto en denkt een gaatje te zien. Hij komt echter niet ver genoeg en tikt de Mercedes met startnummer 48 in de rondte. De stewards geven de auto van Verstappen terecht een drive through penalty. Daarmee valt het team ver terug. Voor de laatste stint wordt Verstappen in de auto gezet. Die rijdt de ene na de andere auto voorbij in een magistrale eindsprint. Een negende plaats blijkt het maximaal haalbare.

Verstappen over zijn GT-race

Verstappen kijkt zo nuchter als je hem kent terug op de raceactie: “Al met al hebben we een redelijk weekend achter de rug. Helaas maakten we tijdens de kwalificatie een fout in de afstelling van de auto, waardoor deze net iets te veel vonkte, wat ten koste ging van de prestaties. Daardoor kwalificeerden we ons niet op de plek waar we hadden moeten staan. Voor de race hebben we de afstelling aangepast en waren we een stuk competitiever.”

Over het incident zegt Verstappen: “Chris begon erg sterk aan zijn stint en wist een goede uitgangspositie te krijgen, maar door een ietwat opportunistische actie ten opzichte van een voorligger kregen we terecht een drive-through penalty. Hierdoor moest ik tijdens mijn stint vanaf de 24e positie terugkomen. Ik heb me echter goed vermaakt en de snelheid van onze auto was uitstekend. Het was erg hectisch en chaotisch om me een weg naar voren te banen, maar uiteindelijk als negende finishen - na die drive-through penalty - vind ik een erg sterke prestatie. Al met al, hoewel het niet het resultaat was waarop we hoopten, hebben we veel geleerd en was het een positief weekend.”

Verstappen reageert op online haat

Op de socials schelden mensen Lulham verrot vanwege zijn actie die tot de drive-through leidde. Dankzij hem zou de kans op de overwinning voor Verstappen zijn verkeken. En kom je aan Max, dan kom je aan zijn achterban. Gelukkig roept de Nederlandse coureur op social media de haters tot de orde.

Naast een korte samenvatting van zijn gevoelens na de race schrijft hij: “Ik voel ook de noodzaak om me uit te spreken over de haat en pesterijen waar Chris na de race mee te maken heeft gekregen. Iedereen mag een mening hebben over wat er op de baan is gebeurd, maar deze persoonlijke aanvallen gaan echt te ver. Chris reed een hele sterke stint en fouten kunnen gebeuren. Er is geen plek voor zulk gedrag in onze sport of ergens anders.’’ Goed gesproken Max!

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