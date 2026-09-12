Verstappen had nu met Porsche-F1-motor moeten rijden: “Persbericht lag klaar’’

Weet je nog toen de F1-plannen voor 2026 in 2022 bekend werden gemaakt en er ineens veel meer gegadigden waren om in de hoofdklasse van de autosport te stappen? Uiteindelijk hebben Ford, Cadillac en Audi de stap gewaagd. Porsche bleef achter, al scheelde dat maar bar weinig.

Porsche was lang onderwerp van gesprek als mogelijke F1-motorenfabrikant voor Red Bull. Het team verloor de steun van Honda en moest op zoek naar een andere partner. En zo kwam Porsche op het pad van de werkgever van Max Verstappen. De baas van Porsche Motorsport destijds was Fritz Enzinger. Tegenover Formel1.de legt hij uit hoe de Porsche-Red Bull-deal op het allerlaatste moment verloren ging.

Klaar voor de bekendmaking

Beide partijen waren namelijk helemaal klaar voor de samenwerking. Enzinger zegt dat er al "een handdruk heeft plaatsgevonden tussen Oliver Blume en Dietrich Mateschitz", de topmannen van respectievelijk Porsche (inmiddels VAG) en Red Bull. Hij bevestigt dat er zelfs een gezamenlijk persbericht gepland was: “Het klopt dat het plan was om het nieuws naar buiten te brengen voor Spielberg of na de race.’’

Volgens hem werd de publieke aankondiging uitgesteld omdat “er nog een paar punten in de reglementen waren die niet helemaal duidelijk waren. Daarom namen we wat afstand en zeiden we: ‘Oké, dan wachten we op de volgende race.’”

Waarom klapte de deal?

Het bleef, zo weten we nu, bij een conceptversie van het persbericht. Enzinger herinnert dat Red Bull "van gedachten veranderde" en "de investering simpelweg niet doorging". De exacte reden wil hij niet zeggen, maar hij wakkert wel een vuurtje aan. Enzinger vertelt dat er onderhandeld moest worden met de Thaise aandeelhouders die de meerderheid van de aandelen hebben. “En toen vond de omschakeling gewoon plaats’’, zegt de ex-topman van Porsche.

Geen deal met een ander F1-team

Er was voor Porsche maar één manier om de F1 in te gaan: met Red Bull of niet, zegt Enzinger. Er zou alleen gesproken zijn met Red Bull, terwijl er in de media ook geruchten rond gingen over gesprekken met Williams. “Van de kant van Porsche was er echt alleen het doel om met Red Bull in de Formule 1 in te stappen’’, benadrukt Enzinger.

Als hij er nu op terugkijkt, denkt de oud-topman dat het maar goed is geweest dat de motorendeal er niet is gekomen. Hij zegt: “Achteraf, als je nu ziet hoe moeilijk de situatie in de auto-industri e is, denk ik dat het ook iets goeds heeft dat het mislukt is. Goed dat Audi erbij is, één merk uit het concern. Ik kan me echt heel, heel moeilijk voorstellen dat twee merken mogelijk waren geweest.’’ En toch is het jammer. Ik had graag zo’n mooie naam als Porsche weer terug in de F1 willen zien. En dan had Max Verstappen ook nog eens een reden gehad om zijn Porsche-verzameling uit te breiden.

Via Racingnews365

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