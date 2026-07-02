Verstappen heeft plan om RB22 van meer upgrades te voorzien

Na afgelopen weekend zit de strijdlust er weer goed in bij Max Verstappen en zijn team. Tijdens de GP van Oostenrijk kon de Limburgse coureur zowaar weer meestrijden in de top drie en zat er, als alles goed was gegaan, er zelfs een winst in. Om dat laatste ook echt mogelijk te maken, heeft Verstappen wel een ideetje.

De upgrades die Red Bull afgelopen weekend op de RB22 van de viervoudig coureur schroefde, smaken naar meer. Zoveel zelfs, dat er alweer gesproken wordt van een mogelijk vijfde wereldkampioenschap als Red Bull de ingezette stijgende lijn weet vast te houden. Maar dat doen is makkelijker gezegd dan gedaan. Zo is er bijvoorbeeld een financieel limiet gesteld aan de kosten die gemaakt mogen worden om de F1-bolides door te ontwikkelen.

Maar dat laatste is volgens Verstappen een makkelijk te ondervangen probleem. "Is het mogelijk met de budget cap? Ja, natuurlijk. We moeten enkel wat minder geld uitgeven aan de catering", grapte de Nederlander.

Financieel in het nadeel

Naast dat de goede instelling van Verstappen boekdelen spreekt over hoe hij nu in de race zit, heeft hij onderliggend wel een punt. Red Bull heeft namelijk geen andere mogelijkheden om de auto te verbeteren dan het tegen het maximale budget weg te zetten. Het team wordt namelijk gezien als een van de beste op het grid en krijgt daarom geen vrijstellingen onder bijvoorbeeld de ADUO-regeling om de aandrijflijn te verbeteren.

Het wordt zelfs nog iets gekker, want doordat Red Bull gezien wordt als het krachtigste team, hebben concurrenten wel extra mogelijkheden gekregen om de aandrijflijn te verbeteren. In het geval van Mercedes, dat overduidelijke koploper in het klassement is, heeft de renstal besloten om die mogelijkheid niet te gebruiken, waarmee het Red Bull dus eigenlijk beperkt in de ontwikkeling.

Geen Wiener Schnitzels meer

Ondertussen is Verstappen de druk op Red Bull aan het verhogen en eist hij steeds meer verbetering van het team als het wil voorkomen dat hij vertrekt. De geruchten dat het management van de Limburger bij McLaren om tafel hebben gezeten om over de toekomst te spreken, zouden een goed voorbeeld hiervan zijn. Het zou niet zo zeer zijn dat Verstappen daadwerkelijk zou willen overtappen, maar wel aankaarten dat hij de mogelijkheden onderzoekt en dus bereid is om over te stappen als het nodig is.

Kortom, grappig of niet, Red Bull moet wel zeker alles op alles zetten om Max een auto onder de kont te geven waarmee hij op z'n minst in de top drie kan rijden. Als daarvoor een Wiener Schnitzel mit kartoffeln minder geserveerd moet worden, dan is dat maar zo.

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