Verstappen heeft prachtige woorden voor Antonelli: “Ik ben heel trots op hem’’

Terwijl de heren bij Ferrari met elkaar in de clinch lagen, deed Max Verstappen precies wat hij moest doen. Na afloop blikte een tevreden Verstappen terug op een zware race, de bizarre plottwist met de safety car én de kersverse wereldkampioen Antonelli.

Met sterke herstarts en een goede snelheid pakte Verstappen zijn zesde overwinning in Mexico-Stad. Dat lag vooraf zeker niet vast. De Nederlander was wel vlug in de kwalificatie, maar Ferrari leek de overhand te hebben. Na de eerste ronde kreeg Verstappen een gouden kans aangereikt door Ferrari. “Natuurlijk bracht de strijd die ik in bocht 4 zag, me in een prima positie. Maar ja, het werd eerlijk gezegd wel lastig. Charles reed gewoon weg. Ik kon hem niet echt bijhouden’’, zegt hij.

Toen de Nederlander eenmaal aan de leiding lag, hielp de ijle lucht in Mexico-Stad een handje mee: "Charles zat er heel dichtbij, maar tegelijkertijd is het hier erg moeilijk om te volgen omdat alles oververhit raakt. Dat heeft me waarschijnlijk ook geholpen, want ik denk dat Charles op een gegeven moment gas terug moest nemen om af te koelen, en dat was best fijn voor mij."

Verstappen wilde ook pitten voor de rode vlag

De viervoudig wereldkampioen hield zijn hart vast toen er aan het einde van de race een safety car naar buiten kwam door de crash van Bottas en hij de pitstraat niet meer in kon duiken: "Toen dacht ik: 'Dit kan toch niet waar zijn,' want dat was waarschijnlijk game over voor mij. Toen werd het natuurlijk een rode vlag, dus toen werd alles weer gereset. [...] Het was niet makkelijk. Lewis zat me op de hielen en pushte hard. Het was eigenlijk een kwalificatieronde tot het einde. Ja, het was zwaar."

“Maxico Grand Prix’’

Met zes overwinningen op het Autódromo Hermanos Rodríguez is Verstappen met afstand de succesvolste coureur ooit op Mexicaanse bodem. Op de vraag hoe het voelt om de koning van de GP van Mexico te zijn, antwoordt Verstappen met een lach: “Ze zouden het eigenlijk de 'Maxico' Grand Prix moeten noemen. Dat zou geweldig zijn. Ik ben echt dol op deze plek. Ik hou van de stad, de sfeer, de fans, maar ik heb geen idee waarom. Je wint hier zes keer en misschien maar één keer... Het gebeurt gewoon. Soms komt je auto gewoon tot leven, en heb je goede races gereden en soms ook niet veel pech. Dus ja, het is hier altijd goed gekomen voor mij, en daar ben ik natuurlijk heel blij mee.’’

Mooie woorden voor de nieuwe kampioen

Natuurlijk heeft Verstappen ook wat lovende woorden over voor de jongste F1-kampioen aller tijden, Kimi Antonelli. Verstappen zegt: "Nou, ik denk dat het altijd heel indrukwekkend is om dit in je tweede jaar in de Formule 1 te bereiken. Want, natuurlijk, om op zijn leeftijd zo solide te rijden, geen grote fouten te maken, en natuurlijk ook nog je ervaren teamgenoot te verslaan, hij heeft gewoon ongelooflijk goed gereden. En ik ben heel trots op hem, hoe hij zich dit hele seizoen heeft gedragen. [...] Hij is de terechte kampioen dit jaar."

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