Braziliaanse coureur verpest het voor Verstappen: '2 seconden verschil is logisch'

Vorige week keken we allemaal grijnzend naar de video waarin Max Verstappen al na drie rondes op het circuit van Fuji een ervaren GT-coureur op z'n nummer zet. Tenminste, dat lijkt zo, want volgens een collega van de eerder genoemde GT-coureur is het tijdsverschil van Verstappen prima te verklaren.

Je kunt niet ontkennen dat Max Verstappen vol zit met rijdersbloed. Het als de Nederlander achter het stuur van een onbekende auto stapt, weet hij er binnen een paar ronden toptijden mee te rijden. Dat deed hij ook op de Fuji Speedway in de regen, maar niet voordat huiscoureur Atsushi Miyake het hem even voordeed in de 650 pk sterke GT500-versie van de Z Nismo.

2 seconden verschil komt door de regen, niet door de stuurmanskunsten

Miyake, die al sinds 2024 in de Super GT meerijdt en dus honderden rondes op Fuji heeft gereden, wist het niet verder te schoppen dan 1:44.075. Verstappen, die niet meedoet in de Super GT en nog nooit in de Z Nismo gereden had, had slechts een ronde nodig om Miyake met een halve seconde zoek te rijden. Na drie rondes was het tijdsverschil opgelopen tot bijna twee seconden. Verstappen zette zijn toptijd in die ronde op 1:42.290.

Dat klinkt als een legendarische actie van de Limburger, en gezien zijn voorgaande prestaties niet geheel onmogelijk. Toch trekt de Braziliaanse GT500-coureur João Paulo Oliveira de prestaties van Max in twijfel. Of beter gezegd, hij nuanceert ze. In een post op X verklaart hij namelijk dat de regen op in deze raceklasse binnen enkele minuten laptijden met meerdere seconden kan doen verschillen.

Daarbij kraakt Oliveira het kunnen van Max niet af, maar stelt hij dat Red Bull in de promovideo wel iets meer respect had kunnen tonen voor de SUPER GT en Miyake en de andere coureurs die actief zijn in de raceklasse.