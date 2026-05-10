24 Uur van Nürburgring: zo rijd je live met Max Verstappen mee!

‘’De 24 Uur van de Nürburgring is een race die al heel lang op mijn bucket list staat’’, zegt Max Verstappen. Volgende week zaterdag en zondag kan hij eindelijk het vakje afstrepen op zijn lijstje.

Na oefensessie en kwalificatieraces is het op zaterdag 16 mei en zondag 17 mei zover: de 24 Uur van de Nürburging 2026!

Starttijd 24 Uur van Nürburgring

Eerst de praktische informatie: hoe laat moet je inschakelen voor de 24-uursrace op de Nordschleife? Je kunt vast al wat eerder afstemmen op de race der races (hoe je dat doet volgt in de volgende alinea). Om 12:45 uur maken de auto’s zich op voor de start. Ze zullen dan klaarstaan op de startgrid.

Om 14:40 uur beginnen de auto’s aan de opwarmronde. Dit wil je zien: bij de 24 Uur van de Nürburgring mogen fans bij de opwarmronde aan de rand van de baan gaan staan. Als in, echt bijna op de kerbstones, met vlaggen, rookbommen, spandoeken en een heleboel bier. Dit is ieder jaar weer een magisch moment en een prachtige opbouw richting de start.

Een opwarmronde op de Nordschleife duurt natuurlijk wel even, want we hebben het over een circuit van ruim 25 kilometer. De start van de 24 Uur van de Nürburgring 2026 is om 15:00 uur Nederlandse tijd.

Kwalificatie en nog meer oefenen

In aanloop naar de race van zaterdag en zondag mogen de teams en coureurs in de dagen ervoor nog wat meer oefenen op de Nürburgring. Het raceweekend begint op donderdag 14 mei met meerdere sessies op het volledige circuit. Hierbij worden ook de startposities bepaald. Tevens kunnen teams de afstelling kunnen verfijnen, inclusief nachtelijke trainingen die Max Verstappen vooralsnog heeft gemist. Op vrijdag is het tijd voor de Top Qualifying waar de snelste auto's strijden om de poleposition.

Kijk hier live en gratis de 24 Uur van Nürburgring

Oké, de wekker staat voor 14:30 uur om in te schakelen. Waar moet je dan zijn om de 24-uursrace te kunnen zien? Heel simpel: gewoon gratis via YouTube. Er zijn meerdere kanalen die kosteloos liveverslag doen van de gehele race. Je kunt bijvoorbeeld het

YouTube-kanaal van raceorganisator ADAC RAVENOL 24h Nürburgring gebruiken. Op de website van de organisatie vind je ook nog de live-timing. Je hebt dan wel alleen de keuze uit Engels en Duits commentaar. Wil je Nederlandse stemmen horen? Viaplay zendt ook de 24 Uur van de Nürburgring uit en wel met commentaar van F1-commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Live-onboard beelden Max Verstappen

Wil je alleen meekrijgen wat Max Verstappen en zijn teamgenoten doen? Van enkele auto’s worden ook de gehele 24 uur de onboard-beelden gedeeld. Dit kan ook handig zijn voor een tweede scherm. Je kunt deze beelden ook weer op YouTube opzoeken, of gebruikmaken van de gratis streamingsdienst Red Bull TV .

Weersvoorspelling 24 Uur van Nürburgring

Zoals het er nu naar uitziet, hebben we een weerbeeld dat echt past bij de Groene Hel. Er wordt voor de hele komende week regen voorspeld dat gedurende de dag heviger of minder zwaar kan worden. Wisselvallige omstandigheden dus. Met een graadje of 12 op het heetst van de dag en temperaturen richting de 5 graden Celsius in de nacht is het ook nog eens erg koud.

Dikste auto’s van de 24 Uur van de Nürburgring

Er doen dit jaar maar liefst 161 auto’s mee aan de grote race in de bossen. Natuurlijk zijn er een boel 911 jes, M3’s en R8-en aanwezig, maar er rijdt ook erg bijzonder spul mee. Ik pik even drie auto’s eruit die jou als autoliefhebber moeten bekoren. Toevallig rijdend die twee auto’s ook nog eens in dezelfde klasse: de SP-X PRO-AM.

HWA EVO.R

Wat mij betreft is dit de allercoolste raceauto die dit jaar meedoet aan de 24 Uur van de Nürburgring. Of die überhaupt aan een race meedoet: de HWA EVO.R . HWA (Hans Werner Aufrecht) bouwde eerder een eerbetoon aan de Mercedes 190E 2.3 16 en besloot later om er een raceversie van te maken. Leuke toevoeging: de Nederlander Renger van der Zande rijdt in één van de drie ingeschreven EVO.R’s.

BMW M3 Touring

Ook bij BMW bewijzen ze humor te hebben. Als 1-aprilgrap deelde het merk vorig jaar een foto van een M3 Touring-raceauto voor de 24-uursrace. Dat ging toen niet door, tot teleurstelling van veel fans. Een jaar later is het wel raak. Op basis van een M4 GT3 EVO gaat de racestation meedoen aan de 24-uursrace. Dik!

Auto en teamgenoten Max Verstappen

Je hebt hem waarschijnlijk al voorbij zien komen, maar toch nog even: de auto van Max Verstappen is een Mercedes-AMG GT3. Het team gaat door het leven als Mercedes-AMG Team Verstappen Racing en heeft in die hoedanigheid ook de Red Bull-kleuren. Herken je de auto van Verstappen nog niet? Zoek dan naar racenummer 3.

Max Verstappen deelt zijn Mercedes met drie coureurs: Dani Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer. Iedere rijder mag maximaal 150 minuten non-stop rijden. Na deze periode van 2,5 uur is een minimale rustpauze van 2 uur verplicht.

Alle Nederlanders die meedoen aan de 24 Uur van Nürburgring 2026

Ons kleine racelandje is stiekem toch weer goed vertegenwoordigd tijdens de 24 Uur van Nürburgring 2026. Er rijden dit jaar 26 Nederlanders mee in de grote race op de Ring. Hieronder kun je ze allemaal vinden. Per coureur geef ik de naam van de coureur, het raceteam waarvoor (helaas nog altijd alleen) hij rijdt, de raceklasse waarin hij uitkomt, zijn auto en bijbehorend racenummer. Alvast veel kijkplezier!