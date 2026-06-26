Verstappen in gesprek met ander team nadat Russell deur sluit bij Mercedes

Als er een hardnekkig gerucht de wereld maar niet uit geholpen kon worden, dan was het wel de mogelijke transfer van Max Verstappen naar Mercedes. Teambaas Toto Wolff zou zelfs een financieel aanbod gedaan hebben, dat om domme redenen faalde. Maar nu maakt George Russell, degene die zijn stoeltje zou moeten afgeven aan Verstappen, duidelijk dat hij voorlopig nergens heen gaat.

Tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Oostenrijk werd de Britse coureur gevraagd naar zijn toekomst bij Mercedes. Daarop reageerde hij erg duidelijk. "Ik race hier ook volgend jaar weer met Mercedes, dat is 100 procent een feit." Volgens Russell zou er ook niets waar zijn van de geruchten dat zijn contract bij het team ter discussie stond, of dat er ook maar één gesprek is over zijn toekomst bij het team. Het contract staat als een huis en dat blijft zo.

Max wil toch niet naar Mercedes en heeft een ander team op het oog

De vraag is natuurlijk of Max Verstappen wakker ligt van Mercedes' keuze om zich voorlopig aan Russell te binden. De Nederlander blijft aangeven dat hij de intentie heeft om zijn contract bij Red Bull uit te zitten, maar zelfs het team zou zich zorgen maken over de exit-clausules die geactiveerd zouden kunnen worden. Ook zij willen graag zo snel mogelijk duidelijkheid van de Limburger. Iets wat, volgens de manager van Max, nog voor de zomerstop moet komen.

En dat speelt weer in op het volgende gerucht, want volgens het altijd enorm betrouwbare en hoog aangeschreven journalistieke platform The Daily Mail, zou Verstappen in gesprek zijn met McLaren om teamgenoot van Lando Norris te worden. Het team uit Woking zou daarvoor naar verluidt een recordsalaris van 80 miljoen pond, ruwweg 92,8 miljoen euro, per jaar voor overhebben.

In ruil gaat Piastri naar Red Bull

Extra opmerkelijk aan de mogelijk in onderhandeling zijnde deal is de mogelijkheid dat Oscar Piastri het zitje van Verstappen bij Red Bull gaat overnemen. Daarnaast zou het allemaal nog niet over volgend jaar gaan, maar zouden de transfers pas in 2028 plaatsvinden als iedereen akkoord is, meldt een anonieme bron tegenover de Britse tabloid, die nog maar eens aanhaalt dat het allemaal heel goed mogelijk is, omdat Verstappen heel graag bij zijn Race-engineer Gianpiero Lambiase wil blijven. Lambiase stapt per 2028 over naar McLaren.

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