Mercedes saboteert Verstappen op een wel heel ongebruikelijke manier

In de Formule 1 draait het voor aanvang van een nieuw raceweekend vaak om nieuwe upgrades van de bolides. Logisch, want daarmee zou de auto beter moeten presteren en worden de winkansen van de coureur vergroot. Maar dit seizoen werkt het niet zo simpel, en daarvan is Max Verstappen mogelijk de dupe.

Met alle nieuw regeltjes en complete aanpassing van aandrijflijnen, komt nogal wat kijken. Dat zo'n immense verandering zelfs in de koningsklasse niet soepeltjes verloopt en dat ook daar blijkbaar fouten gemaakt worden, blijkt wel uit de meerdere aanpassingen aan de reglementen die al zijn doorgevoerd. Daaronder valt ook het ADUO-systeem. Op basis hiervan worden tokens uitgedeeld die ingezet mogen worden om bepaalde upgrades uit te voeren. Hiermee zou het speelveld onder de verschillende renstallen gelijk getrokken moeten worden.

Niet willen verbeteren, omdat...

Maar nu wil het dat ook hier iets vreemds aan de hand is. De FIA, de partij die bepaald wie tokens voor welke upgrades krijgt en wie niet, heeft bepaald dat Red Bull op het gebied van de motor het sterkst is. Op basis van eigen metingen zou dat gebleken zijn. Enfin, daaruit kwam naar voor dat andere teams tokens krijgen om hun motor te kunnen upgraden om daarmee in lijn te komen met de prestaties van de RB22 van Max Verstappen en Isack Hadjar. Onder die teams valt ook Mercedes.

Ondertussen heeft Red Bull al aangekaart dat lichtelijk vreemd is dat het team dat zo'n overduidelijke voorsprong heeft op de rest niet gezien wordt als de krachtigste speler, maar dat een team dat zich uit de middenmoot heeft gevochten wel die duiding krijgt. En nu heeft het er alle schijn van dat Mercedes die positie als underdog probeert vast te houden en het daarmee voor Red Bull wel erg lastig maakt om hun auto's verder te verbeteren.

ADUO doet precies wat het niet moet doen

Mercedes kiest er nu namelijk voor om de ADUO-token die het is toebedeeld voor het verbeteren van de motor, niet te gebruiken. Dat klinkt dom, want waarom zou je ervoor kiezen om je slechtere motorblok niet door te ontwikkelen tot iets beters, tot je het bovenstaande in de rekensom toevoegt. Als Mercedes de motor niet upgrade, kan Red Bull dit ook niet doen, aangezien het dan vastgezet wordt op de positie van krachtigste speler op het circuit.

Het punt is dat er een minimaal verschil van 2 procent tussen de auto's zitten, om in aanmerking te komen voor een ingreep van de FIA. Mercedes die er nu voor kiest om het zo te laten en zijn token als het ware bij het oud vuil te zetten, houdt daarmee de status quo in stand en daarmee Max Verstappen op een redelijk veilige afstand.

Om het nog iets vervelender te maken voor Verstappen en de rest, kiest Mercedes er op dit moment voor om het motorblok en de elektrische delen wel te verduurzamen, maar niet te verbeteren. Door dit te doen, zo geeft teambaas Toto Wolff zelf aan, heeft de aandrijflijn een wat lagere kilometerstand en kan de motor daardoor iets agressiever afgesteld worden. Dat zou je ook kunnen zien als doorontwikkeling, toch?

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