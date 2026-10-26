Verstappen is er helemaal klaar mee bij Red Bull

Maar waar is hij dan helemaal klaar mee? Dat gaan wij je haarfijn vertellen. Ga lekker zitten.

Het gaat namelijk om de radio. Je zou denken dat een Formule 1-team met honderden miljoenen euro's budget wel een fatsoenlijke radioverbinding kan regelen. Maar bij Red Bull lukt dat blijkbaar niet. Max Verstappen werd tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten opnieuw gek van zijn boordradio.

De Nederlander eindigde in Austin als derde, achter Charles Leclerc en winnaar Kimi Antonelli. Maar onderweg kon hij Tom Hart, zijn race-engineer nauwelijks verstaan. En dat probleem speelt al veel langer.

Dan maar gebarentaal?

'Misschien moeten we maar gaan communiceren in gebarentaal. Dat is nog goedkoper ook', aldus Verstappen, die de situatie een drama noemt.

Extra vervelend is dat deze Tom Hart juist in Austin zijn debuut maakte als vervanger van Gianpiero Lambiase. Hart neemt volgend jaar het werk van de vertrouwde race-engineer over en draait dit seizoen alvast een paar wedstrijden mee.

Ook teambaas Laurent Mekies erkent dat Red Bull de radioverbinding maar niet onder controle krijgt. Andere teams hebben dat volgens hem simpelweg beter geregeld.

Overigens lag het tegenvallende resultaat niet alleen aan de communicatie. Verstappen liep vroeg in de race schade op door brokstukken op de baan en ook de bandenstrategie pakte verkeerd uit. Volgens Max had hij met een andere keuze misschien tweede kunnen worden.

Maar daarvoor is het natuurlijk wel handig als je elkaar kunt verstaan.

Heeft iemand de grap over Ruis op de lijn al gemaakt? Nee? Valt me tegen!

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