Wie zijn de beste F1-coureurs op Zandvoort? Dit is de tussenstand

Bij de (op het moment van schrijven nog) vijf moderne F1-races op het circuit van Zandvoort deed Max Verstappen telkens mee om de overwinning. Drie van de vijf keer wist hij ook te winnen, de overige keren stond hij op het podium. Voor je gevoel is Verstappen daardoor een van de, zo niet, de beste F1-coureur op Zandvoort. De statistieken vertellen echter iets anders.

Snelste F1-coureur op Zandvoort is NIET Verstappen

Kijken we naar de snelheid over een ronde, dan zit Verstappen er niet. Zowel over één rondje tijdens een race als de snelste kwalificatieronde ooit in Zandvoort werden niet genoteerd door de Nederlander. Vorig jaar verbeterde Oscar Piastri het ronderecord in de kwalificatie. De latere winnaar van de GP van Nederland 2025 noteerde een 1:08,662. Verstappen kwam niet verder dan een 1:08,925.

Voor de snelste raceronde (en dus de ronde die de boeken in gaat als het officiële ronderecord) moeten we terug naar de eerste moderne GP van Nederland, die in 2021. In dat ongelofelijk spannende seizoen deelde de FIA nog een extra puntje uit voor de snelste raceronde. In de voorlaatste ronde kwam Hamilton daarom naar binnen voor vers rubber. Een ronde later verbeterde hij de tijd van teammaat Bottas voor het extra punt. Hamilton reed het rondje van 4,259 kilometer in 1:11,097. Aangezien de 2026-auto's luttele seconden trager zijn dan de auto's van 2021 kan ik me niet voorstellen dat Hamilton zijn ronderecord nog kwijtraakt.

Succesvolste coureur in Zandvoort is NIET Max Verstappen

Naast het feit dat Verstappen niet de snelste over één rondje is, is hij ook niet de meest succesvolle coureur. Als je de huidige puntentelling gebruikt voor de F1-races die tussen 1952 en 1985 op Zandvoort werden verreden en alle resultaten gebruikt, dan is Jim Clark nog altijd de beste van de GP van Nederland. De Schotse F1-legende won vier keer op het circuit in de duinen en voegde daar nog een derde plaats en een zesde plaats aan toe. Daardoor staat zijn puntentotaal volgens de moderne telling op 123 punten.

Max Verstappen staat nog op 112 en moet dit weekend dus 12 punten scoren om over Clark heen te gaan. Met een sprint- en hoofdrace in het verschiet is dit prima mogelijk. Twee keer een vijfde plaats is voldoende. Voorlopig staat hij, net als Niki Lauda en Jackie Stewart, op drie overwinningen in Zandvoort.

Top 10 coureurs met de meeste punten in Zandvoort

Coureur Zeges Herrekende punten 1. Jim Clark 4 123 2. Max Verstappen 3 112 3. Niki Lauda 3 106 4. Jackie Stewart 3 103 5. Alain Prost 2 96 6. Jack Brabham 2 78 7. Graham Hill 0 73 8. Nelson Piquet 1 62 9. Alberto Ascari 2 50 9. James Hunt 2 50

Ranglijst moderne Grand Prix van Nederland

Als we alleen kijken naar de moderne edities van de Dutch Grand Prix, dan staat onze landgenoot wel fier bovenaan. Van de edities tussen 2021 en 2025 won Verstappen de eerste drie. Bij de overige twee Nederlandse GP’s werd hij telkens tweede. Hij wordt gevolgd door Hamilton die dan weer nooit won op het historische circuit.

Coureur Zeges Punten 1 Max Verstappen 3 112 2 Lewis Hamilton 0 43 3 Charles Leclerc 0 40 3 Lando Norris 1 40 5 Oscar Piastri 1 39 6 George Russell 0 36 6 Fernando Alonso 0 36 8 Sergio Pérez 0 34 9 Carlos Sainz jr. 0 30 10 Pierre Gasly 0 29 11 Valtteri Bottas 0 15 11 Isack Hadjar 0 15 13 Alexander Albon 0 14 14 Oliver Bearman 0 8 15 Lance Stroll 0 7 15 Esteban Ocon 0 7 17 Yuki Tsunoda 0 2

Succesvolste team in Zandvoort verandert niet meer

Met nog maar één hoofdrace in het verschiet weten we al wie de geschiedenisboeken in zal gaan als de constructeur met de meeste overwinningen in Zandvoort. Ferrari staat bovenaan met acht winsten. Als Norris of Piastri dit weekend wint, komt McLaren op gelijke hoogte met nummer 2, Lotus, met zes overwinningen. Red Bull blijft hoe dan ook vierde met de drie Verstappen-overwinningen.

Constructeur Zeges 1 Ferrari 8 2 Lotus 6 3 McLaren 5 4 Red Bull 3 5 Talbot-Lago 2 5 BRM 2 5 Matra 2 5 Brabham 2

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