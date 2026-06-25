De Red Bull van Verstappen is op gewicht voor de Grand Prix van Oostenrijk

Zelfs in tijden van afslankmiddelen zoals Ozempic en het oude vertrouwde sporten, blijkt het nog verrassend lastig om F1-auto's op gewicht te krijgen. Het hele seizoen is Red Bull al aan het stoeien met het gewicht van de auto's van Verstappen en Hadjar. Nu lijkt het erop dat ze in Oostenrijk op de Red Bull Ring toch het streefgewicht gaan halen.

Een hoop updates

De Rode Stieren introduceren in Spielberg dit weekend het grootste updatepakket van het jaar. Dit pakket is zelfs groter dan wat er eerder aan updates is geïntroduceerd in Miami. Gedurende het seizoen lukte het Red Bull steeds niet om de RB22 op gewicht te krijgen. De auto inclusief coureurs bleef lange tijd zo’n 12 kilo boven het minimumgewicht van 768 kilo. In het updatepakket voor dit weekend zitten onder meer andere sidepods met een volledig herontworpen profiel en een opnieuw getekende vloer.

Bij deze aanpassingen is ook gekeken naar het gebruik van dunner materiaal en zijn een aantal interne leidingen verkort. Deze op het oog kleine veranderingen zouden er dus voor moeten zorgen dat ook de RB22 netjes 768 kilogram in de schaal legt.

Gaan ze dan nu wel meedoen met de top?

Laurent Mekies, teambaas van Red Bull, zei na de GP van Barcelona al dat updates ervoor moeten gaan zorgen dat Verstappen en zijn teamgenoot dichter bij de topteams moeten komen. Dat is gunstig voor Red Bull, want de exitclausule van Verstappen ligt nog steeds op de loer. Ook heeft de Nederlander nog steeds niet formeel bevestigd of hij daadwerkelijk bij het team blijft of niet. Wellicht als deze update zijn vruchten afwerpt, zal de viervoudig wereldkampioen zijn keuze kenbaar maken.

Voor zover bekend zijn er nog geen grote updates aangekondigd door Ferrari, Mercedes en McLaren. Zal dit dan betekenen dat Verstappen op het eigen circuit van Red Bull zijn eerste overwinning van 2026 zal pakken? We gaan het meemaken.

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Bron: De Telegraaf