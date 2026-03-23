Oorlog in Midden-Oosten pakt mogelijk goed uit voor Max Verstappen

Max Verstappen heeft enorm genoten van zijn terugkeer op de Nordschleife. Afgelopen weekend kwam Verstappen er in actie tijdens NLS2, een voorbereidingsrace voor de 24 Uur van de Nürburgring. ‘’Het was ontzettend genieten’’, vat hij samen. Wellicht kan er onverwachts nog zo’n weekend bijkomen dankzij de onrust in het Midden-Oosten.

NLS2: van hero naar zero

Max Verstappen, Jules Gounon en Dani Juncadella dachten afgelopen zaterdag te zegevieren tijdens de NLS2-race op de Nürburgring. Na verschillende heerlijke duels met de Audi R8 LMS GT3 EVO II van het Scherer Sport PHX-team kwam de Mercedes-AMG GT van Verstappen Racing als eerste over de meet. Het trio stond zelfs op de hoogste trede van het podium. Later bleek dat het team één bandenset te veel had gebruikt. Een diskwalificatie volgde.

Stefan Wendl, de baas van de AMG-klantenteams steekt zijn hand in eigen boezem: ‘’Het NLS-weekend zal ons nog lang bijblijven: we zagen pure raceprestaties op het circuit, beleefden een buitengewone dag qua sfeer en waren aanvankelijk verheugd met de vermeende overwinning. De teleurstelling was des te groter toen we beseften dat we die ochtend achter de schermen een fout hadden gemaakt en de raceorganisatie de winnende auto moest diskwalificeren. Dat doet pijn, en natuurlijk is iedereen die erbij betrokken was erg teleurgesteld. [..] Nu moeten we de fouten analyseren, maar ook de positieve lessen van het weekend meenemen en ons concentreren op de resterende voorbereidingsraces en de 24-uursrace.”

Nog meer Nürburgring-actie voor Verstappen?

Max Verstappen heeft zelf na de diskwalificatie niet meer gereageerd. Hij werd wel nog gevraagd naar een volgende ontmoeting op de Ring. Het wegvallen van de GP van Bahrein en de GP van Saoedi-Arabië door het conflict in die regio is de trieste reden voor een groot gat in de F1-kalender. Het biedt echter ook mogelijkheden. In plaats van rijden in een auto waar Verstappen een hekel aan heeft op weinig inspirerende banen kan Verstappen nu een extra voorbereidingsrace rijden op de Nordschleife.

Op 11 april staat namelijk NLS3 gepland. Ook deze oefenrace duurt vier uur. Vervolgens zijn op 18 en 19 april de kwalificatiesessies voor de 24 Uur van de Nürburgring. Eigenlijk had Verstappen dan in Djedda gezeten voor de F1-race daar, maar die gaat dus niet door. Tevens zijn collega’s Gounon en Juncadella afwezig wegens de WEC-verplichtingen op Imola. Het komt dus perfect uit om Verstappen ook een gooi te doen naar de pole-position voor de 24-uursrace.

Verstappen zegt hierover: "We kijken ernaar. Het hangt ervan af of het haalbaar is met mijn schema. Ik race natuurlijk al veel, maar ik probeer zoveel mogelijk te doen. Ik ben hier in ieder geval altijd graag actief." Dat is nog geen ja of nee, maar neigt in mijn oren wel meer naar een ja dan naar een nee. Zodra er uitsluitsel is, hoor je weer van ons!