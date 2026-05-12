Verstappen aast direct op winst bij Nürburgring-debuut

Alsof een Formule 1-seizoen, simracen en een eigen GT3-team nog niet genoeg waren, heeft Max Verstappen besloten er ook nog even lekker de 24 uur van de Nürburgring bij te pakken. Want waarom zou je rustig aan doen als je ook gewoon 24 uur lang door een donker Duits bos kunt vliegen in een GT3-auto?

Verstappen kijkt uit naar de nacht

Het is bijna zo ver. Komend weekend maakt Max Verstappen zijn officiële debuut tijdens de legendarische 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander rijdt onder de vlag van zijn eigen Verstappen Racing-team in een Mercedes-AMG GT3 samen met Lucas Auer, Dani Juncadella en Jules Gounon.

Volgens Max zelf wordt vooral het rijden in het donker iets bijzonders, zo laat hij weten op zijn eigen website. De viervoudig F1-kampioen laat vallen dat de nacht waarschijnlijk “het beste gevoel” gaat geven. Je zit dan volledig alleen op het circuit, midden in de Eifel, met alleen koplampen, vangrails en een krankzinnige hoeveelheid bomen om je heen. En ondertussen probeer je ook nog een GT3-auto heel te houden op één van de gevaarlijkste circuits ter wereld. Tof!

Verstappen legt uit dat de auto ’s nachts meestal het snelst is en dat hij daar enorm naar uitkijkt. Dat klinkt voor normale mensen misschien als pure horror, maar voor Verstappen is dat waarschijnlijk gewoon een lekker weekendje weg.

De simulator speelde enorme rol

Verstappen heeft zich goed voorbereid op zijn Nürburgring-debuut. En dat heeft uiteraard veel te maken met simracen. Max laat weten duizenden virtuele rondjes op de Nordschleife te hebben gereden voordat hij ooit een daadwerkelijke meter op het circuit maakte. Daardoor kende hij de baan al vrijwel uit zijn hoofd toen hij voor het eerst daadwerkelijk instapte. Op een circuit van ruim 25 kilometer met ongeveer 170 bochten is dat ook helemaal geen overbodige luxe. Het heet ook niet voor niets de Groene Hel.

Maar uiteindelijk draait het gewoon om winnen

Hoewel Verstappen benadrukt dat hij uitkijkt naar de hele ervaring van endurance-racing en het samenwerken met teamgenoten, blijft het doel uiteindelijk verrassend simpel en typisch Max. Winnen. “Daarom zijn we hier,” zegt Verstappen. Geen verhaal over genieten van de reis of waardevolle ervaringen opdoen. Nee, gewoon winnen. Dat maakt dit hele Nürburgring-avontuur misschien juist zo leuk. Want Verstappen komt hier niet even gezellig een hobbyprojectje afwerken tussen twee Grands Prix door. Hij ziet zichzelf daadwerkelijk als kanshebber. En eerlijk, dan zien wij ook wel toch?

Het belooft nogal wat voor komend weekend. Zeker omdat half Nederland inmiddels richting de Nürburgring is vertrokken om lekker live mee te kijken. De organisatie waarschuwde eerder zelfs al voor extreme drukte en volledig uitverkochte tickets. Voornamelijk dankzij Verstappen.