Verstappen kiest: wereldtitel boven Le Mans

Max Verstappen en keuzes maken, het is en blijft natuurlijk een interessante combinatie. Zeker als het gaat om twee dingen waar elke autosportliefhebber warm van wordt: een wereldtitel in de Formule 1 of winst in de 24 uur van Le Mans. Zet die twee tegenover elkaar en je krijgt een antwoord dat misschien logisch is… maar toch ook weer niet helemaal.

Wereldtitel boven alles

Tijdens theatershow: ‘Een Avond Met Max Verstappen’ werd Max voor het blok gezet. Kiezen tussen een vijfde wereldtitel of winst in de 24 uur van Le Mans. Geen makkelijke vraag, zou je denken. Maar Max twijfelde daar geen moment over. Als hij moet kiezen, gaat hij voor die vijfde titel. Duidelijk.

En eerlijk is eerlijk: dat is ook wel de meest “Verstappen” keuze die er is. De Formule 1 is zijn speelveld, daar heeft hij al vier titels gepakt en daar ligt nog iets te bewijzen. Le Mans? Dat kan later ook nog wel.

Leeftijd en timing

Verstappen legt zijn keuze ook vrij nuchter uit. In de Formule 1 tikt de klok sneller door. Je moet er op je top zitten, en die periode is beperkt. Le Mans daarentegen? Daar kun je nog meedoen tot je 40 of zelfs 45 bent. Oftewel: dat feestje loopt niet zomaar weg.

Dus eigenlijk: eerst de prijzen pakken waar de houdbaarheidsdatum op zit, daarna lekker endurance rijden. Klinkt best als een strak carrièreplan toch?

Realistisch als altijd

Opvallend genoeg blijft Verstappen ook realistisch. Hij geeft zelf aan dat die vijfde wereldtitel er dit seizoen waarschijnlijk niet in zit. Geen grootspraak, geen bravoure, gewoon een eerlijke inschatting. Iets wat je niet altijd ziet bij topcoureurs.