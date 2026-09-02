Verstappen maakt mogelijk een uitstapje met Mercedes

Dat Max Verstappen zijn diensten tot en met 2030 aan Red Bull heeft verkocht, betekent niet dat hij niet zo af en toe rondjes kan rijden in een Mercedes. Volgens de geruchten zal dit in oktober al in Portugal gaan gebeuren.

Mocht je het nog niet doorhebben: we hebben het hier niet over de Formule 1, maar een autosport waar Max Verstappen mogelijk nog vrolijker van wordt: endurance racing. Na een eerste optreden tijdens de 24 uur van de Nürburgring eerder dit jaar, dat overigens op een nogal onfortuinlijke manier eindigde, staat de volgende race mogelijk alweer op de planning.

Drie uur in Portugal

Het heeft er alle schijn van dat Verstappen tussen 16 en 18 oktober weer mag plaatsnemen in de Mercedes-AMG GT3 van zijn eigen team. Het is namelijk heel goed mogelijk dat hij de laatste ronde van de GT World Challenge in Portimão zal gaan rijden, aangezien teamgenoten Daniel Juncadella en Jules Gounon precies dat weekend niet beschikbaar zijn. De twee hebben verplichtingen in het World Endurance Championship, waardoor Team Verstappen met een tekort aan coureurs zit voor de drie uur durende race in Portugal.

Zelfs als verstappen instapt en Chris Lulham ook bereid is te sturen, blijft er nog ruimte voor een derde coureur. Wie dat gaat worden? Dat is tot op heden ook nog niet bekend. Het zou overigens ook zomaar kunnen dat er een andere oplossing gevonden wordt. Verstappen heeft dat weekend dan wel geen plannen in de Formule 1, het weekend valt wel precies tussen twee nogal ver uit elkaar liggende races: Texas en Singapore.

Chaos?

Wat we ook niet weten is of de komst van Max Verstappen op Portimão tot net zo'n enorme aanstroom aan bezoekers zal leiden als op de Nürburgring het geval was. In Duitsland riep de organisatie op om niet op de bonnefooi naar het circuit te komen in de hoop nog kaarten te bemachtigen. Er werden extra parkeerplaatsen aangelegd en meer tribunes geplaatst. Ook werd Verstappen zelf uit enkele publiekelijk evenementen geweerd, omdat de organisatie zich zorgen maakte over de veiligheid van de Limburger en zijn fans.

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