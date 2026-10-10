Verstappen openbaart twijfels over toekomst: 'geen garantie dat ik tot 2030 blijf'

Alles lijkt weer de goede kant op te gaan voor Max Verstappen en Red Bull. Met een winst en een kersverse pole position op zak, begint het raceweekend in Singapore beter dan verwacht, maar zelfs als alles goed gaat, lijkt de Limburger twijfels te hebben over zijn toekomst in de Formule 1.

Om te zeggen dat het een rumoerig jaar voor Verstappen tot nu toe is geweest, is wellicht een understatement. Met de invoering van de nieuwe regels in de koningsklasse en daarmee ook de nieuwe aandrijflijn van de F1-bolides, wankelde zijn geloof in de sport zo erg dat hij op het punt stond om er maar helemaal mee te stoppen, geeft hij eerlijk toe in een interview met De Telegraaf.

Hij zat er zo slecht in dat een vroeg pensioen wel erg aantrekkelijk leek. Waarschijnlijk telde daar ook in mee dat zijn activiteiten buiten de sport hem wel enorm veel plezier gaven, al verwijst hij er niet direct naar. "Ik heb er echt tegenaan gezeten. Vooral in de eerste weekenden van dit seizoen. Zo’n gevoel heb ik nooit eerder gehad", zegt jij tegenover de krant.

2030 is een doel, geen zekerheid

En die onzekerheid is nog steeds niet helemaal weg. Nadat hij ervoor zorgde dat het geruchtencircus overuren draaide, omdat er sprake was dat hij de exitclausule in zijn contract met Red Bull Racing zou activeren. Er werd gesproken over een move naar McLaren of Mercedes en alle irrelevante zaken werden erbij betrokken om hier ook maar enige zwaarte aan te kunnen geven. Maar vlak voor de laatste Grand Prix van Zandvoort kwam de duidelijkheid: Max verlengde zijn contract tot en met 2030 bij zijn huidige team.

Daarnaast werd ook nog eens duidelijk dat Verstappen constructieve gesprekken had met de Formule 1 over het aanpassen van de regels, zodat er weer echt geracet kon worden. Ook dat blijkt succes gehad te hebben, want er sprake van een terugkeer van de V8. Met dit alles zou je dus zeggen dat er genoeg reden is voor Verstappen om in ieder geval zeker te zijn van zijn toekomst tot 2030. Maar niets is minder waar.

In het interview geeft de viervoudig kampioen aan dat hij de toekomst met en bij Red Bull zeker rooskleurig inziet, maar dat dit zeker niet betekent dat hij tot 2030 ook blijft racen. "Ook het toekomstplaatje ziet er positief uit. Of het een garantie is dat ik zeker tot en met 2030 actief blijf in de sport? Dat kun je nooit zo zeggen", aldus Verstappen. "Maar dat is wel het doel."

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover