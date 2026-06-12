Max Verstappen reageert op nieuwe F1-motorregels en ADUO-uitslag

Max Verstappen en zijn vriendjes staan aan de vooravond van de GP van Barcelona 2026. In plaats van dat het gaat over strategieën en downforce gaat het vooral over de motoren, politieke spelletjes en de FIA. Verstappen laat zich in aanloop naar de race ongezouten uit over de nieuwe motorregels, maar ook over de titel ‘Beste F1-verbrandingsmotor tot nu toe’.

Laten we beginnen over die bekroning. De FIA heeft op basis van hun eigen data-analyses de verbrandingsmotor van Red Bull Powertrains (de ICE) aangewezen als de krachtigste en beste van de hele grid. Het gevolg van die conclusie: alle andere teams mogen meer upgrades doorvoeren.

Verstappen en zijn team snappen niets van die beoordeling. Daarom is Red Bull naar de FIA gestapt om opheldering te vragen. Dat is ook de reden dat de federatie nog geen officieel persbericht naar buiten heeft gebracht; er loopt momenteel een extra controle om te zien of de berekeningen wel kloppen.

Verstappen reageert ietwat cynisch op het nieuws: ‘’We werden allemaal een beetje verrast door dat nieuws. Daarom denk ik nu ook dat we praten met de FIA om te horen hoe ze tot die conclusie zijn gekomen. We zijn een beetje in de war, omdat we als beste worden neergezet en we dat zelf niet zo voelen. Aan de andere kant is het wel heel indrukwekkend wat er in zo’n korte tijd is neergezet binnen ons eigen motorenproject.”

Is Verstappen wel blij met de veranderende motorregels?

Gelukkig voor de viervoudig wereldkampioen is er licht aan het einde van de tunnel. De FIA heeft onlangs besloten om de veelbekritiseerde verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor aan te passen. Vanaf 2027 krijgt de benzinemotor weer meer de overhand, met als eindstation een 60/40-verhouding in 2028.

Met de beste verbrandingsmotor van het veld en meer afhankelijkheid van die motor zal Verstappen wel blij zijn met het FIA-besluit, toch? Nou… ‘’Ik had natuurlijk gehoopt dat we volgend jaar al zouden krijgen wat nu in 2028 gaat gebeuren, maar ik begrijp ook dat er politiek wordt bedreven in deze sport. In ieder geval gaan we de goede richting op. Dat is iets goeds’’, zegt de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen kijkt niet uit naar de GP van Barcelona

De race op het Circuit de Barcelona-Catalunya wordt weer een lift-and-coast-feestje, denkt Verstappen. ‘’Je moet hier weer heel erg letten op het managen van de batterij. Dat is na een kwalificatie in Monaco natuurlijk niet wat je wil, maar ik wist dat het zou komen. We moeten hier op bepaalde punten op het circuit weer langzamer gaan om uiteindelijk een snellere rondetijd neer te zetten. Maar het is wat het is.”

Toch noemt Verstappen de komende drie dagen ‘’een belangrijk weekend’’. ‘’Dit is een circuit met meerdere snelle bochten en daarin zijn we eerder dit jaar nog niet echt snel geweest’’, voegt hij toe. Als het nu - net als tijdens de kwalificatie in Monaco - ineens verrassend goed gaat, weten ze dat er stappen gemaakt worden met de RB22.